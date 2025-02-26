元大期貨去年EPS 7.47元 現金增資3000萬股

元大期貨強化資本，宣布現金增資3000萬股，每股74元。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕元大期貨（6023）今日表示，去（2024）全球持續動盪，國際金融市場避險需求反大增，全球期權交易量再掀熱潮，元大期貨業務表現強勁，稅後淨利21.67億、年增17%，每股稅後盈餘（EPS）7.47元；今並宣布現金增資3000萬股，每股為74元。

元大期貨表示，在去年底董事會過決議辦理現金增資，採發行新股公開募集方式，預計發行總股數3000萬股，每股發行金額74元。其中，原股東認購比率為80%，保留10%員工認購及10%公開銷售，另本次現增可參與除權息。

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元大期貨表示，透過此次增資，公司將充實營運資金、最佳化財務結構及強化中長期競爭優勢，以因應市場波動及交易所提高保證金可能影響交易量的挑戰，從而推動公司國際化戰略的持續進展。

元大期貨指出，去年多項財務指標皆創歷年新高，國內期權市占率、客戶保證金存量及獲利能力亦穩居業界領先地位，展現創造股東價值的營運成果，為本次增資計畫注入了強大市場信心與正面參考指標。

此外，元大期貨海外拓展也更上一層，元大國際（新加坡）已經正式取得新加坡主管機關資本市場服務之牌照Capital Markets Services （CMS） Licence，預計今年隆重開業。未來將透過台北總公司、元大期貨（香港）以及元大國際（新加坡），共同構築「亞洲期貨金三角」，全力推動全球期貨業務發展。

元大期貨表示，今年以「創新前瞻，財富永續」為營運策略主軸，持續強化各項管理措施。在經紀業務方面，著力提升客戶滿意度、健全風險控管機制，並落實有溫度的客戶風險關懷，同步加強資訊監理。

至於業務面，元大期貨指出，槓桿交易CFD業務獲利也逐步增長，成為新獲利引擎，數位策略則著重建立數位通路獲客模式，發展元大交易生態圈以提升客戶黏著度；憑藉強韌穩定的財務體質，成為贏得客戶信任的關鍵指標。

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