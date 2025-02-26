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台灣川普北市忠孝東路推小宅都更案 多戶單價突破200萬

2025/02/26 15:40

台灣川普建設在北市忠孝東路三段上推出的最新都更案，實價揭露有多戶、每坪單價衝破200萬元。（翻攝自Google Map）台灣川普建設在北市忠孝東路三段上推出的最新都更案，實價揭露有多戶、每坪單價衝破200萬元。（翻攝自Google Map）

〔記者徐義平／台北報導〕美國總統川普上任後，一言一行都牽動國際經濟情勢，而台灣則有一家與他同名的台灣川普建設，其在北市忠孝東路三段上推出的最新都更案，實價揭露有多戶、每坪單價衝破200萬元，房仲業者指出，該都更案規畫小坪數14至28坪，總價在5千萬元以內，不過，因地點精華，附近還有知名豪宅都更案，因此，擁有每坪單價衝破200萬元的實力。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，捷運板南線忠孝復興站周邊成為不少建商鎖定都更熱區，包括「Diamond Towers台北之星」豪宅都更案，以及上市建商宏普建設與台灣川普建設合推的「瑞閣」都更案，另外還有大華建設「忠孝懷生都更案」以及「富邦藝庭」都更案，可說是多個都更案齊發。

忠孝復興商圈 多個都更案齊發

此外，忠孝復興商圈靠近復興南路那一側，去年9月時，吸引上市建商達麗建設（6177）、海悅（2348）以及彥文資產管理等三家，砸下95.88億萬元掃進北市7幢地上四層的透天店面，土地面積約787.10坪，拆算每坪土地單價約1218.24萬元，成為歷次土地公開交易資訊中，第9筆單價破1千萬元的「千萬地王」買賣案。

房產業者指出，台灣川普建設是2004年設立，至今已成立21個年頭，而背後大股東則是來自上市建商。

曾敬德指出，捷運忠孝復興站周邊除豪宅都更案每坪實價突破200萬元外，規劃小宅的都更案也出現單坪實價突破200萬元的實價紀錄，此次台灣川普建設推出的小宅都更案，共揭露11戶，其中有4戶每坪單價突破200萬元，但11戶平均總價約3540萬元、每坪均價則約196萬元，進一步觀察該小宅案買賣時間，落在去年11月至今年1月，與川普再度當選美國總統的時間出現巧合。

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