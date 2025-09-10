勞保一次金「生前領」VS「死後家屬領」 差額高達27萬

對於健康惡化、死亡風險升高的勞工而言，若已符合老年給付一次金的申請條件，生前辦理退保將是較有利的選擇。（示意圖，資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕勞工A男今年55歲，勞保年資達33年，近3年平均投保薪資為3萬8000元。近期因健康狀況急遽惡化確診胰臟癌末期，醫囑預後不佳。A男想了解在不久將來可能離世的情況下，如何規劃勞保老年給付，才能保障自己與家屬的權益。本文將以A男案例進行分析與試算，釐清不同請領方式的金額差異。

在分析試算案例前，我們須先知道，勞保被保險人過世後，家屬有哪些勞保給付可以申請？

根據現行《勞工保險條例》，被保險人身故後，其家屬可從下列3種給付方式中擇一申請：

1.遺屬年金

2.死亡給付（一次性）

3.老年給付（一次金）

在了解上述可選擇勞保給付方式後，本文將依各選擇對A男案例做分析與試算。

一、領遺屬年金

申請遺屬年金，需符合繼承順位與特定條件。因此，我們先要釐清A男順位繼承的家屬，有無請領遺屬年金得請領條件?

A男的狀況如下：父母皆已過世，目前有配偶以及1個兒子。A男兒子去年剛從研究所畢業，並在今年初開始工作。而A男配偶勞保年資超過40年，投保薪資為最高級距4萬5800元，正準備退休請領勞保年金。

A男兒子因已經就業，不符撫養條件，因此不具請領資格。而A男配偶本身勞保年資超過40年、投保薪資為最高級距4萬5800元，未來自行請領勞保年金的金額將高於遺屬年金，根據「擇優原則」也不會選擇遺屬年金。

由以上分析來看，可以排除請領遺屬年金這個選項。

二、死亡給付

由於A男目前還在保中，一旦身故死亡，家屬可以請領死亡給付。

給付基準為A男平均月投保薪資 × 35個月，即3萬8000元 × 35個月 = 133萬元

三、老年給付（一次金）

這裡我們要分成「A男生前申請一次金」以及「A男過世後，由家屬申請一次金」2種情況來做探討，並試算請領金額差多少。

情況1.A男生前申請一次金

A男若於生前申請一次金，依據勞保規定，年資上限為30年，可領取45個基數。

A男一次金可以領到3萬8000元X45基數=171萬元

此外，A男配偶於A男過世後仍可另行請領家屬死亡給付，公式為配偶投保薪資x3個月，即4萬5800元 × 3個月 = 13萬7400元

合計總領取金額為171萬元+13萬7400元=184萬7400元

情況2.A男過世後，由家屬申請一次金

A男配偶一樣可以申請一次金，金額為171萬元（3萬8000元 × 45基數），但須注意，若已領取家屬死亡給付，該金額將從一次金中扣除。

例如，A男配偶在A男過世後申請老年一次金，若已領取了家屬死亡給付（13萬7400元），勞保局會從一次金中扣除該金額，實際撥付金額為扣除後餘額，即171萬元-13萬7400元 = 157萬2600元

生前請 vs 死後請，有什麼差別？

生前一次請領和死後由家屬繼承請領一次領，最大的差異就是 「家屬死亡給付能否額外領取」。

以A男案例來看，若於生前申請一次金，再由配偶請領家屬死亡給付，總領金額可達184萬7400元；若在A男過世後由家屬申請一次金，並已先領取死亡給付，實際入帳金額則為157萬2600元。兩者差距達27萬4800元。

對於健康惡化、死亡風險升高的勞工而言，若已符合老年給付一次金的申請條件，生前辦理退保將是較有利的選擇。不同請領時機對最終金額有明顯影響，建議在家庭成員與保險年資條件明確的情況下，事先進行完整試算與規劃。

