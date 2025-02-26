香港1萬名公務員將被裁員、全體人員凍薪 財政司長這麼說

香港計劃通過裁減1萬個公務員職位來削減政府開支，控制不斷上升的赤字；並計劃大力推進人工智慧發展。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕香港計劃通過裁減1萬個公務員職位來削減政府開支，以控制不斷上升的赤字；並計劃大力推進人工智慧發展，應對全球經濟不確定性、地緣政治緊張局勢和房地產市場疲軟帶來的不利影響。

香港財政司司長陳茂波在宣布香港年度預算時表示：「裁減人力提供一條明確的路徑，讓我們能夠有計劃、有步驟地實現恢復財政平衡的目標」。

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陳茂波表示，2027年4月，政府將削減1萬個公務員職位，相當於未來兩年，每年公務員人數減少2%。

今年公共部門薪資也將凍結。陳茂波還表示，香港特區政府提出在2025/2026年度，所有行政、立法、司法機關及區議會全體人員「一致凍薪」，包括行政長官及政治委任官員；行政會議非官守議員；全體公務員；立法會主席和所有議員，以及秘書處人員；終審區法官、各級法院和司法機構。

陳茂波表示，強化的財政整頓計畫。將使公共支出從現在起到2028年3月31日結束的財政年度累計減少7％。他表示，削減開支將為「未來發展奠定可持續的財政基礎」。

人工智慧時代來臨，不僅衝擊民營企業人力縮減，政府機構也開始跟進。陳茂波指出，隨著中國加大在人工智慧和機器人等高科技領域的自主發展力度，香港將「利用其國際平台優勢，加速人工智慧產業的發展」。香港已撥款10億港元設立人工智慧研究開發機構。

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