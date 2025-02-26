公股投信及AMC整併？財部：3大原因 4家金控無共識

對於公股投信及AMC整併議題，財政部報告指出，4家金控評估後無共識。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕對於公股金控子公司投信及AMC（資產管理公司）整併議題，財政部提交立法院報告指出，目前兆豐金、第一金、華南金及合庫金等4家公股金控設有投信及AMC子公司，對於投信整併，4家金控通盤評估後，基於3大原因就整併可行性及綜效並無共識；至於台灣金聯與公股金控 AMC整併，評估後整併亦難發揮綜效，以維持目前穩健經營為宜。

財政部報告指出，金控成立目的為增進金融跨業經營，整合金融機構資源，以擴大經濟範疇及發揮經營綜效；而公股金融事業整併，須以「合意」為要件，於整併後的經營策略、優勢互補、員工安置等具正面效益始得推動；工會態度也為整併成功與否的關鍵因素，此前全國金融業工會聯合會、全國產業總工會及八大公股銀行工會均曾對公公併表達反對立場。

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報告表示，4家公股金控對投信子公司通盤評估規模經濟、互補效益、企業文化融合、員工權益等面向，就整併可行性及綜效並無共識，主因包括：1. 投信子公司完善金控集團整體金融服務，須評估整併後商品線及資金鏈流失的風險；2.整併須創造規模經濟並具優勢互補效益，而4家公股投信公募基金規模合計約 3200億元，距前6大基金規模門檻達6000億元以上仍有一段距離，整併尚無顯著規模經濟效益，也無明顯互補效益；3.部分投信子公司員工無整併意願及共識。

另，對於公股金控AMC整併評估，4家公股金控認為AMC子公司經營規模與民營相當，其業務推動有助於發揮集團綜效，且發展策略各擅，經評估尚無整併效益。至於台灣金聯與公股金控AMC整併評估 ，經洽請台灣金聯最大股東合庫提供意見，評估整併也難發揮綜效，以維持目前穩健經營為宜。

財政部表示，4家公股金控基於集團資源配置、業務發展及獲利多元考量均設投信子公司，至於AMC子公司與台灣金聯成立背景相同，主因政府為協助銀行處理不良債權，降低逾放，於2000年開放 AMC 設立後所陸續成立；公股金控皆認為投信、AMC子公司的功能具有發揮集團經營綜效的重要性，而台灣金聯近年獲利穩定，獲主要股東認可具長期投資價值，財政部尊重各公股金融事業的經營策略規劃及公司治理決策。

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