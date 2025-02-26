抗彈纖維布延遲交貨 大同確定賠國防部3675萬元違約金

抗彈纖維布延遲交貨，法院判大同（2371）應賠國防部3675萬元違約金定案。（資料照）

〔記者張文川／台北報導〕大同公司（2371）6年前得標國防部公開招標防彈衣專用的「抗彈纖維布（抗彈板）」採購案，國防部認為原料商疑從中國進口原料來台，加工充作台灣製造，連續6次驗收都未過關，文件也不齊全，國防部遂以大同逾期交貨為由，除了沒收1260萬元保證金，並從貨款加扣20%逾期違約金4900萬元；經多年纏訟，最高法院判大同應賠國防部3675萬元定案。

大同在遭國防部罰款案，提告追討共6160萬元貨款，一審判大同敗訴；二審高院認為國防部扣太多錢，違約金應以15%的3675萬元為宜，去年9月改判國防部應返還1225萬元給大同；最高法院駁回兩造上訴確定。

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大同公司於2019年1月以總額2億4500萬元，標得國防部抗彈纖維布標案，分2期各採購25萬公尺、10萬公尺，每期皆分4批交貨，金額各1億7500萬元、7000萬元，約定各於期限前交貨。大同委由包商「攻衛公司」生產布料，攻衛卻疑從中國進口原料紗線來台製造。

大同提告指出，國防部在生產期間多次前往督導，明知布料是台灣製造，卻無端質疑有無原產地證明，驗收時又以標示、外觀、抗彈性能測試等問題刁難，即使大同提出美國懷特實驗室的測試合格報告，國防部仍以參數設定不符契約、性能品質堪虞、驗收文件不齊全為由，不通過驗收，致未能如期交貨，逕沒收1260萬元履約保證金，並加扣20%逾期違約金4900萬元。

大同主張，逾期交貨的起因是來自國防部的無理要求，不應歸責於大同，且保證金應能抵扣違約金，訴請國防部返還遭扣的6160萬元貨款。

國防部反駁，因雙方解約而依約沒入履保金，但違約金有懲罰性質，不能從保證金扣抵，20%比例也是合約明定，驗收測試是由專業技術人員操作壓製機，確認布料的抗彈效能；合約明定不接受原產地為中國的財、物，國防部無從協助大同認定原產地，應由大同提出原產地證明，大同驗收時提不出進口報關單，應歸責於大同。

一審台北地院認為，國防部要求原產地證明，以確認進口地不是中國，屬合理之舉，大同在投標時未釐清此問題仍投標，應自負風險；大同也應具體說明部防部的疑慮，有協同國防部確認布料產地的必要。

一審認為，國防部衡量兩岸對立關係及敵對情勢，為了避免重要軍品牽涉中國因素而生品質疑慮，規定不得以中國地區財物來供應，並設有懲罰性違約金，此為本採購案的重要環節，大同未具體說明就貿然停止生產，確有未當，判大同敗訴。

高院審酌抗彈步涉及國防安全和需求，具高度公益性及必要性，若未即時壓製充足的合格防彈板，將損及國家及人民的利益，造成行政資源浪費，影響後續業務推動，造成國防部損失。

判決指出，大同已交貨的4批貨，遲延日數各為44天、57天、90天、8天，應依合約的通用條款計算逾期違約金，上限為契約總額的20%上限，考量大同已交貨近半數，並已被沒入1260萬元履保金，違約金應酌減為15%、即3675萬元，判國防部應返還差額1225萬元給大同。

案經雙方上訴，最高法院認為高院判決無誤，駁回上訴，全案確定。

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