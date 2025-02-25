航太需求穩健 榮剛去年EPS 4.4元

榮剛今（25）日召開董事會，通過2024全年合併財務報告。圖為榮剛總經理康永昌（右）。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕特殊鋼大廠榮剛（5009）今（25）日召開董事會，通過2024全年合併財務報告。去年榮剛合併營收達128.64億元，較前年略有下修，但全年營業毛利達33.7億元，每股稅後盈餘（EPS）為4.4元。

榮剛去年稅後淨利為26.12億元，較2023年成長9.06%；歸屬母公司業主淨利為25.92億元，年成長率達10.81%。董事會今也通過2024年第四季盈餘分派案，擬配發現金股利每股新台幣2.6元。以25日收盤價48.85元計算，現金殖利率約5.32%，延續穩定配息政策。

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榮剛表示，2024年受到全球工具鋼及商用不鏽鋼景氣下滑、市場需求疲弱，以及台灣與中國製造業景氣低迷等因素影響，導致營收微幅下降，未達預期。但受惠於航太產業需求穩定，以及其他認證材及軍工產業訂單，營收與獲利仍維持穩健。

展望今年仍存在諸多變數，美國總統川普計劃對所有進口商品徵收普遍關稅，將根據各國對美國商品徵收的稅率進行對等調整。榮剛認為，過去部分國家如加拿大、韓國、墨西哥等國家享有關稅優惠，隨著關稅一體化，得使所有國家企業站在相同競爭起跑線上，有助榮剛拓展美國市場，面對貿易政策的變動，榮剛也將針對各區域市場特性，調整業務布局，穩定市場訂單。

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