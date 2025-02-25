融程電瞄準瑞士2家IPC廠 斥資2.32億出手收購

工業電腦廠融程電今天召開重大訊息記者會，宣布收購兩家瑞士工業電腦廠股權。（證交所提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠融程電 （3416） 今天召開重大訊息記者會，公布董事會決議擬定斥資瑞士法郎635萬元（約新台幣2.32億元），收購該國兩家工業電腦（IPC）廠的5成至6成股權，預計會在下個月正式簽約，並從第2季開始認列營收，完整收購程序最慢會在下半年完成。

融程電此次收購的兩家瑞士IPC廠為「Primelco System Device（PSD）」與「Primelco Visual Data（PVD）」，兩家公司去年營收合計約有新台幣8億元，獲利則為新台幣6000萬元。

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其中，PSD已與瑞士零售巨擘企業維持長達10年以上的夥伴關係，超過5成業績來自於該客戶，目前PSD旗下產品涵蓋掃描器、印表機、顯示器、自動辨識與周邊設備，為自助銷售時點情報系統（POS）經銷商。

此外，PVD市場定位則為工業電腦解決方案供應商，產品包括與工業電腦相關的強固型行動解決方案、觸控電腦、通訊產品、工控機、顯示器，跨國提供客戶服務，並持續與下游保持長期的合作關係。

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