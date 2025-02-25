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台澎第三海纜斷 中華電信：障礙訊務已疏轉 將依法求償

2025/02/25 17:48

台澎第三海纜斷，中華電信指出，障礙訊務已疏轉。（記者王憶紅攝）台澎第三海纜斷，中華電信指出，障礙訊務已疏轉。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信台澎第三海纜於今（25）日清晨3時3分，因芯線發生異常故障，當下台澎第三海纜通信自動轉由台澎第二海纜疏轉，對台澎用戶之語音、行動、網際網路及各項通信服務均不受影響；除台澎第三海纜外，台澎間通信中華電信尚有澎金第一、澎金第三及台金第二等海纜多重環路互為保護，另中華電信亦已於台澎間建置8.2G微波電路以提升網路韌性。

中華電信說，在障礙發生第一時間即通報主管機關，同時提供相關資訊通報海巡單位，請求協助查緝可疑船隻，海巡署及交通部航港局等相關單位，已於當日中午12時30分將可疑船隻帶回安平港接受調查。中華電信將提供司法單位相關肇事佐證資料，依法進行求償。

中華電信於障礙發生後，立即通知國際海纜維運組織（東南亞及印度洋海纜船區）安排維修，考量船期、海象等因素，預計至遲於5月份修復。

交通部部長陳世凱日前參訪中華電信全區網管中心時，特別強調精進網路韌性與多重備援的重要，並請中華電信要持續強化海地星空網路通信佈建，包含擴建海纜、微波及低中高軌衛星等多元化通信系統，以因應全國政府、企業與民眾之通信需求。中華電信董事長簡志誠表示，針對陳部長的提示，中華電信定會全力以赴。

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