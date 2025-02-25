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川普籲重啟美加輸油管計畫 承諾輕鬆批准

2025/02/25 16:19

美國總統川普（Donald Trump）今（25日）呼籲重啟具爭議的美加輸油管計畫「基石XL（Keystone XL）」，並承諾政府將「輕鬆批准，幾乎立即可開工！」（歐新社）美國總統川普（Donald Trump）今（25日）呼籲重啟具爭議的美加輸油管計畫「基石XL（Keystone XL）」，並承諾政府將「輕鬆批准，幾乎立即可開工！」（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）今（25日）呼籲重啟具爭議的美加輸油管計畫「基石XL（Keystone XL）」，並承諾政府將「輕鬆批准，幾乎立即可開工！」

綜合媒體報導，「基石XL」是串連美加的輸油管計畫，2010年獲得加拿大監管機構批准修建，但該計畫多年來一直遭到環保人士強烈反對，由於環境疑慮，基石XL計畫在2015年曾被時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）否決過。

然而，歐巴馬繼任者、川普在2017年1月上任美國總統後，隨即宣布恢復基石XL興建計畫，在其第1任期完成部分輸油管工程，估計每天有多達83萬桶石油從加拿大亞伯達省（Alberta）輸送到內布拉斯加州，然後通過現有系統輸送到德州沿海的煉油廠。

未料2020年拜登打敗川普，贏得美國總統大選，並在其上任首日簽署一系列應對氣候變遷的行政命令，其中包括撤銷基石XL的許可。同年6月，加拿大TC能源公司宣布終止基石XL第4期工程計畫。

2024年11月，川普拿下312張選舉人票，再次入主白宮，成為美國史上第2位任期不連續的美國總統。川普上任後，仍不忘重啟基石XL計畫。

川普今（25日）稍早在自家社交平台Truth Social發文稱，「美國現在情況大好，今天，我在想，那個被無能拜登政府惡意拋棄的公司（此指加拿大TC能源公司）應該回來美國，把基石XL輸油管道建成，就是現在！」。

川普還表示，自己和拜登政府大不同，若加拿大TC能源公司沒有意願，或許由另一家管道公司來做也行，並承諾政府將「輕鬆批准，幾乎立即可開工！」

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