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1月製造業測驗點走揚 台經院：留意平價AI晶片對出口影響

2025/02/25 15:30

台經院發布景氣動向調查，1月製造業營業氣候測驗點再次走揚。（台經院提供）台經院發布景氣動向調查，1月製造業營業氣候測驗點再次走揚。（台經院提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕台經院今天發布景氣動向調查，1月製造業營業氣候測驗點再次走揚，服務業與營建業測驗點則轉為下跌。台經院景氣預測中心主任孫明德提醒，除了美國總統川普的關稅政策外，台灣也應留意外銷出口是否會受到AI泡沫的影響。

調查結果顯示，1月製造業測驗點為98.00點，月增0.82點，呈現連續3個月上揚；服務業測驗點為96.23點，月減1.36點，結束先前連續3個月上揚；營建業測驗點為101.82點，月減6.63點，同樣結束連續3個月上升。

台經院指出，在國內製造業方面，受惠於AI與高效能運算商機持續熱絡，供應鏈移轉帶動資通產品出口，使得科技業廠商看好當月與未來半年景氣表現，但適逢農曆春節假期縮短工作天數，海外主要市場同步走弱，使讀傳統產業對當月景氣看法轉差，加上川普推行新關稅政策，讓全球貿易不確定性升高，因此傳產多持平看待未來半年景氣表現。

在川普動向的部分，孫明德指出，根據美國2月中公布的2024年貿易逆差來源，美國去年貿易逆差共1.2兆美元，中國是最大來源國，而台灣對美貿易逆差739億美元、排名第6，已超越日、韓，但從年增率來看，與前一年相較大成長54.6%、261億美元，增加金額居全球之冠，因此川普應該會要求台灣改善貿易。

中國人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）推出AI模型後引發討論，孫明德分析，未來新模型應用的伺服器可能不會這麼貴，美國科技廠已陸續在調整資本支出，接下來若平價的伺服器、晶片可以被大量採用，台灣外銷出口是否會受到影響，將是未來幾個月的關注重點，他提醒不能只關注川普關稅政策，還要注意AI泡沫。

調查製造業廠商對景氣看法，對當月景氣看壞的廠商較上月增加2.8個百分點，孫明德表示一方面是川普因素，另一方面是春節並非出貨旺季；但若展望未來半年景氣，看好廠商大增10.7個百分點，因為川普目前說得多、做得少，而且很多廠商已經做好備援計畫，可以從其他地區調整出貨，也就是廠商對當前看法混沌不明，但對未來看法持續樂觀。

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