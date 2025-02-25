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幫全台灣繳電費？他收到「6億」天價帳單 驚動台電急call關切

2025/02/25 14:31

日有民眾發文分享，他收到最新一期的電費帳單，卻發現金額寫著「6億」，天價數字讓嚇得他驚呼「我是要把台電買下來嗎？」。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）日有民眾發文分享，他收到最新一期的電費帳單，卻發現金額寫著「6億」，天價數字讓嚇得他驚呼「我是要把台電買下來嗎？」。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

陳姿文／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台電過去曾發生多起民眾收到價格離譜的電費帳單，引發民眾不滿抗議。近日有民眾發文分享，他收到最新一期的電費帳單，卻發現金額寫著「6億」，天價數字讓嚇得他驚呼「我是要把台電買下來嗎？」，貼文除在網上引發熱議論，也讓台電主動致電關切，證實為烏龍一場。

據了解，一名男子日前在社群平台Threads發文，他秀出2張從台電App截圖的最新一期電費帳單，只見上面標註的1個月電費金額，竟高達6億1200多萬元，誇張數字讓原PO驚呼「到底誰的電費1個月6億，我是要幫全台灣繳費嗎？」。事後原PO還有嘗試網路繳費，結果跑出「您的帳戶餘額不足」提醒，讓他對此哭笑不得。

貼文一出，也令其他網友看了傻眼不已，紛紛吐槽說，「謝謝你幫我繳電費 」、「溢繳傳三代，人走錢還在」、「請問嘗試繳款是哪來的勇氣？ 」、「你是養了幾隻皮卡丘吃電這麼兇 」、「台灣之所以缺電就是被你用完了吧」、「別人是五億探長雷洛，你則是六億電長」、「你這帳單繳清的話，未來八代都不用繳電費了吧」。

隨著發文在網路上發酵，原PO在23日更新這起事件的後續。原PO透露，台電後來有打來關切，透過遠端查詢金額後，確定他最新一期的電費只要繳1038元，之後會安排人員親自登門收費，讓他直呼「很好的售後服務」，也謝謝大家的關心，同時也不忘自嘲留言寫下「愛妳真的沒勇氣，我家電費6個億」。

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