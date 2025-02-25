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焦點股》振樺電：大盤修正 回吐昨日漲幅

2025/02/25 11:59

振樺電看好2025全年營收微幅成長，上下半年比重約6：4。（振樺電提供）振樺電看好2025全年營收微幅成長，上下半年比重約6：4。（振樺電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠振樺電子（8114）受惠於宏碁（2353）決定擴大投資，昨日終場收漲5.46%，今日適逢大盤走弱，美國總統川普將如期對墨西哥課徵25%關稅的消息引發市場憂心，連帶引發振樺電股價回檔，截至上午11時49分暫報318元，跌幅5.92%，成交量1626張。

振樺電旗下AI檢測設備競爭優勢在於「場景定義智能設備」的策略方針逐年發酵，包辦軟體整合、生產製造、物流配送、維修服務等領域，以提升客戶黏著度，管理層自2018年起攜手客戶開發解決方案，從資料中心、液冷應用到新世代產品，每個時期皆有相關合作開發計劃。

儘管川普政府關稅大刀揮向墨西哥，不過振樺電位於美國的組裝廠將有利於後續出貨，管理層仍看好2025全年營收微幅成長，上下半年比重約6：4，合併毛利率則維持高檔表現，且由於營業費用率下滑，每股盈餘增幅有機會高於營收成長，主要原因包括線上線下（O2O）解決方案新品推出，新專案動能良好，通路版圖持續擴大。

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