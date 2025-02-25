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樹林彩券行幫彌勒佛轉身 當天開威力彩出20億頭獎

2025/02/25 11:32

樹林區「金發野彩券行」店內有一尊招財彌勒佛，業者心血來潮將其面向門外，當天竟開出中獎。（記者陳奕劭攝）樹林區「金發野彩券行」店內有一尊招財彌勒佛，業者心血來潮將其面向門外，當天竟開出中獎。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕財神爺來了！已連續33期摃龜的威力彩，昨天（24日）終於由新北市樹林區「金發野彩券行」開出1注獨得20.07億元的頭獎，為威力彩上市以來歷史第6高單注頭獎獎金，另有2注貳獎。金發野彩券行業者方小姐分享，昨天心血來潮幫店內彌勒佛「轉個方向」，沒想到就中獎了，她也為這位幸運得主感到開心。

新北市樹林區「金發野彩券行」開出1注獨得20.07億元的頭獎與2注貳獎，員工低調貼紅榜慶祝。（記者陳奕劭攝）新北市樹林區「金發野彩券行」開出1注獨得20.07億元的頭獎與2注貳獎，員工低調貼紅榜慶祝。（記者陳奕劭攝）

慶祝開出頭獎得主，「金發野彩券行」今天上午放鞭炮慶祝，而員工在旁邊牆壁張貼紅榜，低調證實開出頭獎，除了20億元的頭獎之外，彩券行同時也開出二獎，許多民眾聽聞後特地上門買彩券，希望沾沾喜氣。

彩券行開出頭獎後，吸引許多民眾購買彩券沾沾喜氣。（記者陳奕劭攝）彩券行開出頭獎後，吸引許多民眾購買彩券沾沾喜氣。（記者陳奕劭攝）

方小姐表示，這間店平時生意不錯，相信今天買氣愈來愈好，下班時間後可能會湧入購買彩券的人潮。

新北市樹林區「金發野彩券行」昨天開出頭獎，圖為店內擺設狀況。（記者陳奕劭攝）新北市樹林區「金發野彩券行」昨天開出頭獎，圖為店內擺設狀況。（記者陳奕劭攝）

附近民眾說，她昨晚威力彩也中了3注100元，過年買刮刮樂一張200元中1000，今天換獎之餘，也買大樂透沾沾喜氣。

走進「金發野彩券行」，發現店內有一尊笑臉迎人的彌勒佛，方小姐分享，這尊彌勒佛很久以前就在店裡，平時面向店內，她昨天心血來潮將彌勒佛轉個方向，使其面向店外，這間店以前沒中過大獎，沒想到移完後突然連中頭獎與貳獎，讓她感到相當幸運。

外界好奇獨得20億元的頭彩得主有何特徵，方小姐說，她不清楚，那幾天購買彩券的人實在太多，因為上星期四（20日）晚上10點就開放購買星期一開獎的彩券，衝著20億來的人實在太多，目前她沒得到幸運得主的通知或紅包。

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