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歷史一刻 台積電高雄F22廠掛上「tsmc」Logo

2025/02/25 11:29

台積電高雄F22廠正式掛上「tsmc」的Logo。（記者葛祐豪攝）台積電高雄F22廠正式掛上「tsmc」的Logo。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕歷史一刻！台積電高雄F22廠正式掛上「tsmc」的Logo，第一座P1廠將於今年正式營運量產。

全球半導體晶圓製造龍頭台積電，於2023年8月宣布高雄F22廠改採「2奈米先進製程」建廠，目前高雄廠P1已完成廠房建築，去年11月底舉行Fab22裝機祈福典禮。

台積電高雄廠區共規畫5個廠，生產2奈米的P1廠，預計今年開始量產，1500名員工已陸續進駐；P2廠預計今年完工；P3廠去年8月通過環評、10月動工； P4、P5廠於今年2月中的環評初審已過關。

台積電高雄F22廠昨天請來吊車，將台積電英文縮寫的「tsmc」，正式掛在P1廠牆壁上；今天上午民眾經過，發現Logo已經正式掛上去，這也是「tsmc」字樣第一次出現在高雄。

近期有台積電高雄F22廠員工，紛紛在社群平台曬出部門尾牙及春酒照片，他們不少是從竹科或南科請調回高雄，有些則是新招募的員工；據去年底台積電副總莊子壽於環境影響說明書公開會議的說法，高雄P1至P5廠總計將有8千名員工。

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