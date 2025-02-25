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伊朗新制裁、伊拉克重申對OPEC+承諾 國際油價上漲

2025/02/25 09:07

國際油價週一（24日）上漲。（路透）國際油價週一（24日）上漲。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國對伊朗實施新一輪制裁，加上伊拉克重申對OPEC+協議的承諾，將補償其超過配額的生產量，加劇了人們對短期供應緊張的擔憂，國際油價週一（24日）上漲，收復了上週五（21日）的部分跌幅。

紐約西德州中級原油3月交割價上漲30美分，或0.4%，收每桶70.70美元。

布蘭特原油4月交割價上漲35美分，或0.5%，收每桶74.78美元。

美國財政部週一對伊朗石油業實施新一輪制裁，打擊銷售和運輸伊朗石油的經紀人、油輪運營商和托運人。

瑞銀（UBS）大宗商品分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）表示，這可能對油價造成一定程度的影響。另外，伊拉克石油部重申其對OPEC+供應協議的承諾，表示將提交一份最新計畫，以平衡近幾個月來的產量高於OPEC+生產配額的情況。

不過史陶諾瓦也稱，伊朗原油出口量仍很高，「時間將證明制裁是否會影響出口」。

另一方面，市場正在密切關注俄烏戰爭談判，警示若達成協議，可能為更多俄羅斯石油進入市場鋪平道路，可能進一步改變原油出口流向。而一系列美國關稅措施，則可能對經濟活動和原油需求造成壓力。

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