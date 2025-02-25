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美國富人成經濟「大主力」! 總消費額佔全美一半

2025/02/25 14:06

美國高收入前10%族群消費，貢獻美國近3分之1的GDP。。（法新社）美國高收入前10%族群消費，貢獻美國近3分之1的GDP。。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕許多美國人正受通膨之苦，支出須更精打細算，但富裕人士卻大肆消費。《華爾街日報》報導，經濟學家馬克詹迪（Mark Zandi）估計，光是高收入前10%族群的消費，就貢獻美國近3分之1的GDP。

根據穆迪分析的最新數據，美國收入最高的10%家庭（家庭年收入約25萬美元或以上）的消費支出現已占全美總消費49.7%，創下自1989年有紀錄以來的新高，但在30年前、這個比例僅為36%，顯示美國經濟對高收入族群消費的依賴程度正不斷加深。

值得注意的是，美國通貨膨脹爆發，推動物價快速上漲，大多數美國家庭都動用額外儲蓄來應對不斷上漲的帳單，但收入最高的10%的人卻保留了大部分積蓄。

與此同時，這些富人們所擁有的股票和房地產等資產價值突然大幅增加。根據聯準會數據顯示，自2019年底以來，收入最高的20%人口的淨資產增加了35兆美元、增幅為45%。其他80%人口的淨資產成長率相似，但只增加14兆美元。這意味著「錢少了很多」。

專家指出，美國經濟過度依賴富人消費帶來了潛在風險。如果股市下跌或房價下降影響了高收入群體的信心，導致他們削減開支，將對整體經濟造成重大影響。目前美國消費者信心已開始下滑，包括最富裕的3分之1消費者，部分原因是川普關稅威脅帶來的不確定性。

同時，高收入族群消費熱潮與其他族群消費疲軟也形成了鮮明對比，凸顯美國社會日益加劇的貧富分化。隨著通膨來襲、物價上漲，大多數美國人動用額外儲蓄來應對不斷上升的帳單。然而，收入排名前10%的人卻保留他們大部分的儲蓄。

根據《華爾街日報》報導，在過去4年中，收入最低80%的群體支出增加了25%，但僅高於同期21%的物價上漲幅度。相比之下，最富有的10%人花費多出58%。也就是說，只有富人的支出成長遠超過通貨膨脹率。

這種消費能力的巨大差異也反映在不同企業的業績上。根據摩根大通分析師Matthew Boss的觀察，面向高端客戶的企業表現強勁，而服務中低收入群體的零售商則陷入困境。舉例來說，達美航空商務機票銷售成長8%，但經濟艙票價收入僅成長2%。近期皇家加勒比郵輪公司創下歷史最佳的5週預訂期，並宣布推出針對高端客戶的歐洲河輪業務。

反觀美國折扣零售連鎖店Big Lots已申請破產，百貨零售店Kohl's和雜貨連鎖店Family Dollar正在關閉門市。摩根大通分析師馬修·博斯（Matthew Boss）表示，這些店家因營收減少，陷入困境。

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