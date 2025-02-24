攜手客戶制定產能「B計畫」 林憲銘：美國廠不可能千人規模

緯創董事長林憲銘（右起）、總經理林建勳都看好集團今年營運成長。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創資通（3231）因應全球AI伺服器企業級客戶產能需求，近年擴大東南亞、北美與歐洲產能，因應美國總統川普的「美國製造」政策，管理層已攜手客戶制定「B計畫」，董事長林憲銘今晚在線上法說會表示，觀察台積電（2330）亞利桑那州廠設置過程，能夠瞭解到在美生產不是只有常規問題，還有人力、基礎設施等狀況需要解決，工廠不可能動輒幾千人，因此只有高單價產品會考慮在當地組裝。

緯創經營團隊今晚受邀參加線上法說會，總經理林建勳表示，就算美方向低價產品徵收關稅，比起在美製造的成本也還是相對划算，只有部分高單價產品會比較具有在美生產的效益，從客戶現階段給予的訂單能見度已經察覺，儘管墨西哥面臨川普25%關稅大刀，但當地的拉貨量不減反增，客戶甚至從台灣廠轉單，說明AI伺服器已經成為剛性需求，即便被課關稅也還是必需品。

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林憲銘說，集團於過去幾年，對於區域製造的產能部署已經有相當程度的成功經驗，前往美國設廠必須考量當地人力與基礎設施等因素，集團現於加州、德州已有據點，困難度不大，後續也一定會在當地製造，但不會是勞力高度密集的運作形式。

全年低雙位數成長 資本支出355億元

林建勳說，緯創預期今年上半營運優於去年同期，下半年若沒有大環境不確定性影響，可望進一步優於第1季、第2季表現，全年合併營收年增低雙位數百分比，AI伺服器營收年增3位數百分比，AI加上伺服器業務營收比重超過5成，資本支出355億元將有3分之1用在部署AI產線，而集團加碼投資台灣的建設金額也超過100億元。

關於GB200 AI伺服器，林建勳說，自去年第4季向企業級客戶交貨至今，緯創承接的訂單量持續提升，也觀察到關鍵零組件良率增加，整體供應鏈、生態系更加改善，助攻集團出貨逐步放量，至於通用型伺服器展望，儘管不少資金轉而投入建置AI伺服器，導致通用機種發展相對受限，但緯創此區塊業績仍有一定規模，表現可望持平於去年。

今年現金股利3.8元 2025獲利看增

緯創董事會今日決議2024年股利分派案，去年每股盈餘（EPS）6.11元，配發現金股利3.8元，配息率62.19%，以週一（24日）收盤價115元計算，殖利率約3.3%，對此，林憲銘認為今年依舊符合集團配息率60%到65%的股利配發政策，2025年是觀察集團事業發展的1年，「如果今年很成功，AI比例拉得更好，說不定我們會看到明年會更好」，相信客戶不會說空話。

緯創今年除了AI伺服器具有看頭，林建勳認為，旗下個人電腦、筆記型電腦倘若受惠於疫後換機潮、微軟作業系統迭代，以及AI PC趨勢帶動客戶銷售，今年業績也不排除優於去年，儘管AI、非AI事業同步成長時，毛利率、營益率的上升幅度將受到影響，但兩大類產品皆有獲利，對緯創來說都是好事情，長期來看，在AI推動產品組合優化之下，財報3率都會走揚。

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