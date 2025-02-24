榮田將以45元掛牌上櫃 航太訂單能見度達明年

榮田總經理陳政鈞。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕工具機設備大廠榮田（7709）明天（25日）將以承銷價45元掛牌上櫃，榮田總經理陳政鈞表示，今年看好航太、能源領域市場，其中，航太受惠客戶持續擴大產能，相關訂單能見度已達今年底甚至明年。法人估計。今年航太業績可望成長三成，榮田今年營收也可望有雙位數成長。

陳政鈞指出，榮田在2004年加入東台（4526），是站在巨人的肩膀上，這幾年希望打國際盃，因此進入資本市場；榮田的產品發展從標準機到產業專用機與提供智能解決方案等方向，機台單價也從三年前一台均價四百萬元，去年已提升到八百萬元。

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客戶領域遍及航太、風電、氫能、交通軌道、半導體、汽車等，陳政鈞表示，今年仍以航太領域成長樂觀，近期受惠接獲美系客戶P&W訂單，預計在年底出貨，全年的航太出貨可成長30%。

至於川普對墨西哥祭出25%高關稅，陳政鈞說明，因航太生產設備龐大，投資都是幾十億元，雖美國產能不足，但也無法說移動就移動，客戶也都具有轉嫁能力，因此關稅政策的影響有限。

至於風電業績與去年約持平，陳政鈞說明，雖美國總統川普反對綠能，但榮田相關機台本身就沒出貨美國，影響不大，而今年中國風電市場可能下滑，但印度市場看增，增減之下整體風電業績仍可持穩。

陳政鈞坦言，這兩年工具機產業的挑戰多，但榮田提供客戶解決方案，針對產業專用機切入，今年會持續在開拓美國、墨西哥、法國、義大利、土耳其市場為主。

另外，榮田對烏俄戰爭停火也期待有重建商機，雖台灣工具機目前無法輸俄，但過去俄羅斯訂單不少、有達到10%，若是戰爭落幕，陳政鈞認為，在軌道、交通、建築機械等領域都會有一波商機。

榮田去年前三季營收為10.42億元，年增6.13%，毛利率 23%，稅後淨利1.26億元，每股盈餘3.65元，法人預估，去年的全年獲利有望創5年來新高。

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