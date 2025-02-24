晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

榮田將以45元掛牌上櫃 航太訂單能見度達明年

2025/02/24 17:43

榮田總經理陳政鈞。（記者林菁樺攝）榮田總經理陳政鈞。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕工具機設備大廠榮田（7709）明天（25日）將以承銷價45元掛牌上櫃，榮田總經理陳政鈞表示，今年看好航太、能源領域市場，其中，航太受惠客戶持續擴大產能，相關訂單能見度已達今年底甚至明年。法人估計。今年航太業績可望成長三成，榮田今年營收也可望有雙位數成長。

陳政鈞指出，榮田在2004年加入東台（4526），是站在巨人的肩膀上，這幾年希望打國際盃，因此進入資本市場；榮田的產品發展從標準機到產業專用機與提供智能解決方案等方向，機台單價也從三年前一台均價四百萬元，去年已提升到八百萬元。

客戶領域遍及航太、風電、氫能、交通軌道、半導體、汽車等，陳政鈞表示，今年仍以航太領域成長樂觀，近期受惠接獲美系客戶P&W訂單，預計在年底出貨，全年的航太出貨可成長30%。

至於川普對墨西哥祭出25%高關稅，陳政鈞說明，因航太生產設備龐大，投資都是幾十億元，雖美國產能不足，但也無法說移動就移動，客戶也都具有轉嫁能力，因此關稅政策的影響有限。

至於風電業績與去年約持平，陳政鈞說明，雖美國總統川普反對綠能，但榮田相關機台本身就沒出貨美國，影響不大，而今年中國風電市場可能下滑，但印度市場看增，增減之下整體風電業績仍可持穩。

陳政鈞坦言，這兩年工具機產業的挑戰多，但榮田提供客戶解決方案，針對產業專用機切入，今年會持續在開拓美國、墨西哥、法國、義大利、土耳其市場為主。

另外，榮田對烏俄戰爭停火也期待有重建商機，雖台灣工具機目前無法輸俄，但過去俄羅斯訂單不少、有達到10%，若是戰爭落幕，陳政鈞認為，在軌道、交通、建築機械等領域都會有一波商機。

榮田去年前三季營收為10.42億元，年增6.13%，毛利率 23%，稅後淨利1.26億元，每股盈餘3.65元，法人預估，去年的全年獲利有望創5年來新高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財