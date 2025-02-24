Costco磁吸會員9成續約率 獨門秘技曝高招

Costco經營理念相當簡單，那就是倉儲俱樂部會盡一切努力降低會員的價格，連鎖店並將銷售的商品數量控制在很低的水平。（資料照，美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Costco能夠在倉儲零售業創造營收佳績，並讓會員續約率達到90%以上，其秘訣就是靠著與其他企業同行不同的獨特做法。外媒報導指出，Costco的經營理念相當簡單，那就是倉儲俱樂部會盡一切努力降低會員的價格，連鎖店並將銷售的商品數量控制在很低的水平。

Costco倉庫擁有約4000個SKU（庫存​​單位），而大多數超市擁有30000個。透過根據品質、價格、品牌和功能精心挑選產品，公司可以為會員提供最佳價值。

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透過保持較低銷售產品數量，Costco提高了其購買力。舉例來說，如果該連鎖店僅銷售一種亨氏番茄醬或高露潔牙膏，它就可以與這些供應商協商出更好的交易。

會員制倉儲俱樂部可以要求其供應商改變包裝、或採取其他措施來降低成本。它從供應商身上榨取每一分錢，並將節省下來的錢轉嫁給其成員。

Costco在網站上解釋道：「我們的經營理念很簡單，即降低成本，並將節省的成本轉嫁給我們的會員。我們龐大的會員基礎和巨大的購買力，加上我們永無止境的追求效率，為我們的會員帶來了最優惠的價格」。這種長遠的思維能讓會員感到滿意，並使得Costco的續約率達到92%左右。

大多數零售商都會管理自己的業務，以確保滿足華爾街投資者對營收季度預期。然而，短期管理意味著所做的決策從長期和更大角度來看可能並不是最合理的。Costco可以透過將價格上漲轉嫁給客戶，在任何一個季度獲得更大的利潤。然而，在許多情況下，連鎖店為維持低價，選擇承擔部分較高的成本。

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