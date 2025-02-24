最大單一買家反擊中國！越南將對鋼鐵徵反傾銷關稅

越南將繼韓國和其他國家之後，對來自中國的鋼鐵徵收反傾銷關稅。（示意圖，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕針對全球最大鋼鐵生產國中國擴大鋼鐵供應量，越南將繼韓國和其他國家之後展開反擊，對來自中國的鋼鐵徵收反傾銷關稅。

越南工業和貿易部週五發表的聲明，越南將從3月初開始對部分熱軋捲板徵收臨時關稅。除中國本土商以外，越南是中國鋼鐵最大的單一買家，熱軋捲板是其主要出口產品。

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越南實施19.38%至27.83%的臨時關稅將於3月7日生效，為期120天。花旗集團引述與業內人士的討論結果稱，去年中國向越南出口了約800萬噸熱軋卷，加徵關稅的範圍可能涵蓋其中的50%左右。

這項反傾銷調查由越南兩大鋼鐵製造商和發集團及台塑河靜鋼鐵公司發起，這兩家公司去年申請對來自印度和中國的進口產品進行調查。政府表示，目前不會對印度徵收關稅。

2024年，中國鋼鐵出口量將達到九年來的最高水平，因為中國鋼鐵生產商轉向全球市場以抵消國內建築業大幅放緩的影響。這為美國總統川普提議對所有美國進口產品徵收 25%的關稅奠定了基礎，並促使韓國、巴西和印度等國考慮徵收關稅。

在國內需求連續幾年放緩之後，一系列保護主義將給北京帶來壓力，迫使其控制其數十億噸的鋼鐵業。

花旗集團的分析師Jack Shang在一份報告中寫道，最近的關稅決定應該會激勵中國政府啟動新一輪供應改革，以加強供應紀律並提高行業盈利能力。

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