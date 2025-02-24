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華爾街警告：美國將陷停滯性通膨 美股恐跌10％

2025/02/24 13:08

投行策略師預估，在停滯性通膨和較慢的經濟成長衝擊下，年底美股恐跌10％。（法新社資料照）投行策略師預估，在停滯性通膨和較慢的經濟成長衝擊下，年底美股恐跌10％。（法新社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Stifel首席股票策略師班尼斯特（Barry Bannister）表示，美國在2025年可能遭遇一些預測者所說的「經濟最糟情況」，在停滯性通膨和較慢的經濟成長衝擊下，年底美股恐跌10％。

《商業內幕》報導，作為華爾街少數看跌股市的人士之一，班尼斯特預測，標普500指數在2025年底可能落在5500點左右。

班尼斯特認為，美國經濟在今年下半年可能進入輕度的停滯性通膨，儘管多數投資人普遍預期2025年將再次出現強勁成長，且通膨將繼續降溫，但初步跡象表明，這種趨勢正在形成。

進幾個月美國通膨升溫，1月消費者物價年增3％，高於預期，也高於12月的2.9％通膨率。儘管相較於2022年中期，現在的價格漲速明顯放緩，但近幾個月來投資人仍對通膨現況感到擔憂。

班尼斯特指出，部分擔憂源自於美國總統川普的經濟政策，預測人士警告，關稅計劃恐導致企業將價格上漲轉嫁給消費者。班尼斯特表示，人們認為通膨率將回落至2％是愚蠢的想法，如果沒有經濟衰退，通膨不會回到2％。隨後也補充關稅對價格的影響，稱關稅在很大程度上抵銷了通貨緊縮。

班尼斯特也提到消費支出、經濟成長、生產力成長等問題，生產力下降對通膨來說是壞消息，與此同時，高通膨可能會阻止聯準會（Fed）降息損害經濟成長，這些對市場來說都是利空，因為投資人一直預期經濟將持續走強，且借貸成本將下降。

班尼斯特表示，股市看起來會先出現調整，因為目前仍處於歷史高點，預計經濟成長放緩和利率上升的雙重阻力，將在今年下半年引發10％的拋售，年底時標普將跌至5500點。

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