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黑色星期一！台股盤中跌逾800點史上第5大 指數摜破20800點

2025/03/31 11:28

台股盤中跌逾800點史上第5大，指數摜破20800點（資料照）台股盤中跌逾800點史上第5大，指數摜破20800點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕預期美國總統川普下週將祭出新一波關稅措施及憂心通貨膨脹，美股遭遇黑色星期五大屠殺，週一（31日）亞股遭遇黑色星期大屠殺，不僅日股暴跌逾4%，摜破36000點，韓股也跌逾2%，失守2500點，而台股則在台積電開盤大跌32元，以920元開出，指數開盤跳空跌348.26點，以21254.63點開出，在電金傳瘋狂殺出，指數開低走低，跌逾800點，創史上第5，指數摜破20800點。

台股週一在電金傳齊殺下，盤面一片慘綠，指數開低急殺，跌逾600點，摜破21000點，在急殺後，買盤進場救援，指數跌幅縮小到600點以內，指數力守21000點，但在賣單瘋狂湧入下，上市跌停家數達19家，而下跌更高達785家，在投資人恐慌殺出，指數跌點擴大，盤中跌823點，觸及20778點，創史上第5大跌點。

亞股延續美股黑色星期五，其中又以日股受挫最慘，日經指數週一開盤暴跌1013.83點，或2.73%，以36440.18點開出，指數直接摜破37000點，在賣單湧入下，指數開低走低，進一步摜破36000點，測35573.5點，指數重挫1546.83點，或4.16%，截至台北時間8點34分，報35759點，跌1361.33點，或3.67%。

南韓綜合指數週一以2513.44點開出，指數跌44.54點，或1.74%開出，指數開低走低，早盤跌破2500點大關，測2487.08點，跌2.77%，截至台北時間8點35分，報2494.71點，跌63.28點，或2.47%。

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