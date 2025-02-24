焦點股》高端疫苗：跨足越南市場 買盤歡呼

高端疫苗合作夥伴Substipharm Biologics上週與越南官方的VNVC疫苗接種系統簽署合作備忘錄。（圖:取自高端疫苗官網）

〔記者陳永吉／台北報導〕高端疫苗（6547）今年1月才與法國醫藥公司Substipharm Biologics簽署區域經銷合約，共同在東南亞市場拓展腸病毒疫苗產品。而根據越南媒體報導，Substipharm Biologics上週已與越南官方的VNVC疫苗接種系統簽署合作備忘錄，將提供越南預防腸病毒71型（EV71）引起的手足口病的疫苗。高端疫苗受惠此利多，今日股價跳空漲停，來到52.1元，截至10:05分，高端疫苗成交量約6千張，漲停委買張數約4500張。

根據越南媒體報導，Substipharm Biologics 公司致力於優先將手足口病疫苗供應給手足口病疫情嚴重的國家之一越南。建議2個月至6歲以下兒童接種手足口病疫苗。全球頂尖權威醫學期刊《刺胳針》刊登的研究結果顯示，該疫苗安全，具有高達96.8%的高保護率，可維持長期免疫，有助於抵抗近期流行的EV71亞群引起的任何嚴重程度的手足口病。

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而該腸病毒疫苗正是由高端疫苗研發，2019年在越南進行三期臨床試驗，而該疫苗送藥證申請已接近2年，外界預估，隨著Substipharm Biologics與越南VNVC簽署合作備忘錄後，腸病毒疫苗藥證應該很快就能獲得批准。

上週三大法人合計賣超高端404張。

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