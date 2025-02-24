地方政府狂發債 加劇中國流動性緊張

中國地方政府急於發債，進一步加劇金融體系流動性緊張。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國地方政府正急於發債，以籌資隱藏債務問題，進一步加劇金融體系流動性緊張。

《彭博》彙整的數據顯示，中國地方當局計劃在2025年的前2個月出售1.69兆人民幣（約新台幣7.67兆元）的債券，這是過去同期前所未見的規模。數據顯示，大約一半的發行量，即8500億人民幣（約新台幣3.85兆元）的債券是為了代替資產負債表外債務。

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由於銀行即於吸收這些資產，這次規模異常大的發行，加劇了中國今年的現金短缺問題。中國人民銀行正抑制貨幣寬鬆，並維持流動性緊張以支撐人民幣，貨幣市場利率近期飆升。

中國在2024年底批准一項計劃，允許地方政府置換價值6兆人民幣（約新台幣27.24兆元）的隱性債務，期限為3年，這將有助於地方當局減少利息支付。到目前為止，出於這類目的的銷售額，約佔今年分配的2兆人民幣（約新台幣9.08兆元）配額的42％。

中誠信國際研究院執行院長袁海霞（Yuan Haixia）表示，地方政府可能抓住3月初全國人民大會召開前的機會，以提供大量的交換債券。袁海霞補充，由於多數當地債券由銀行持有，因此銀行在管理流動性方面面臨更大的挑戰。

隨著中國承諾加強財政支持力道，預計今年公債供應將進一步增加。財政部副部長廖岷在1月的新聞簡報會上表示，2025年赤字在GDP的佔比將上升。

銀行如何在成本上升的情況下，獲取資金並購買新發行的債券，將對中國貨幣、債券市場產生影響。本（2）月，7天期銀行間回購利率在幾個交易日內均高於大盤指數，這是一種異常現象，因為貸款機構之間互相借貸通常更便宜。

中國人行在今年大多數日常操作中消耗大量資金，導致貨幣市場基準利率和政策利率之間的差距擴大到4年來最大。儘管中國人行上週加強注資力道，但對於緩解市場緊縮措施的成效甚微。

《彭博》彙整的數據顯示，中國地方政府在今年發行的交換債券中，超過60％為20年期及30年期公債。

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