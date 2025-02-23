去年綠電憑證新增297萬張 累計突破700萬張大關

近年離岸風場陸續併網，截至去年底累計發放再生能源憑證張數711.4萬張，突破7百萬大關。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕近年多個離岸風電案場陸續併網，大量提高綠電產能，促使憑證核發數量快速增加。國家再生能源憑證中心統計，2024年全年發放近297萬張再生能源憑證（T-REC），相當於29.7億度綠電，累計發放憑證張數711.4萬憑證，突破700萬大關。

經濟部標準局說明，再生能源憑證是「綠電身分證」，1張憑證為1000度電，自2017年截至2024年底，再生能源憑證累積核發超過711萬張，相當於71億度綠電。

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觀察綠電憑證發放概況，2017年至2019年新增憑證張數都在五位數，2020、2021年新增憑證張數擴張至六位數，自2022年以來年年新增張數是以百萬張為單位。

國家能源憑證中心說明，近兩年新增多件風力案場，大量提高綠電產能，促使憑證核發數量快速增加 。太陽能總裝置容量雖已超越風能，但因風能發電量大且穩定，因此目前風力發電量約是太陽能的3倍。

除離岸風電風場陸續併網供電外，投資台灣三大方案也會要求落實ESG永續承諾，鼓勵廠商提出降低碳排、能源循環等措施以減輕土地負擔，包括建置太陽能發電系統。

為促進綠電交易更活絡，經濟部主導泛官股事業售電平台「台灣智慧電能公司」（台智電）統購分銷機制，由台智電先與離岸風場簽訂企業購電協議（CPPA），並轉售小量短期綠電給予企業，電業法修正後，售電同業也可互售，增加彈性。另台電今年將首度販售混合30%綠電的RE30低碳電力，讓綠電交易類型更多元。

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