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AI運算極限並非算力 邱求慧：「散熱技術」才是關鍵戰場

2025/02/23 19:44

經濟部技術司司長邱求慧指出，AI關鍵戰場在於散熱技術的「隱形革命」。（路透）經濟部技術司司長邱求慧指出，AI關鍵戰場在於散熱技術的「隱形革命」。（路透）

〔記者廖家寧／台北報導〕數位主權時代來臨，算力即是國力的彰顯。經濟部技術司司長邱求慧指出，AI的競賽不僅是運算力之爭，更是能源與散熱的較量 ，關鍵戰場在於散熱技術的「隱形革命」。

邱求慧指出，散熱技術已悄悄推動AI產業升級，當輝達創辦人黃仁勳去年公開讚揚液冷技術時，「才讓市場意識到AI運算的極限，不是算力，而是散熱」，AI的關鍵戰場就是散熱技術的「隱形革命」。

邱求慧進一步說明，過去的處理器功耗約100W，而現在輝達最新GPU已飆升至1000W，若散熱不足，系統恐怕直接當機。

有鑑於此，經濟部補助工研院開發「雙相浸沒式冷卻技術」，已成功突破傳統冷卻瓶頸，將散熱能力提升至1500W以上，大幅提高AI晶片的運算穩定性與能效。

邱求慧表示，目前該技術已與AMD合作驗證新一代高功率AI晶片，能在高負載環境下維持穩定運行，加速大型語言模型（LLM）的訓練與推理。

另根據全球超級電腦Top 500在2024年11月揭露的最新統計，全球算力前10名依序為美國6475PF、日本940PF、義大利849PF，瑞士473PF、德國405PF、芬蘭391PF、中國319PF、法國298PF、西班牙221PF及韓國213PF，皆在台灣之前，台灣則以103PF，位居全球第11名。

全球算力第一為美國6475PF（每秒千兆次浮點運算），1個PF相當於10萬台高效能個人電腦，美國的算力規模是各國難以望其項背。

台灣則以「AI之島」為國政願景，近年來急起直追「擴算力」，並要強化AI自主發展導入百工百業，公私部門已啟動大型算力建置計畫，截至去年算力已有103PF，全球算力效能排第11。

在晶創計畫與大南方新矽谷計畫助攻下，我國公私部門累計總算力今年可達300PF、2028年預期可突破1000PF、2029年可超過1200PF。

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