「股神」巴菲特將對日本5大商社擴大投資

「股神」巴菲特將加大對日本5大商社的投資。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕「股神」巴菲特（Warren Buffett）週六（22日）透露，旗下投資公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）將加大對日本5大商社的投資。

《路透》報導，波克夏海瑟威週六發布年度致股東信函，巴菲特在信中表示，伊藤忠商事（Itochu）、丸紅（Marubeni）、三菱商事（Mitsubishi ）、三井物產（Mitsui）、住友商事（Sumitomo）等日本5大商社均已同意「適度放寬」波克夏海瑟威持股比例在10%以下的限制，並稱未來投資人可能看到波克夏海瑟威對日本５大商社的持股比例增加。

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根據數據顯示，截至2024年底，波克夏海瑟威對日本５大商社的投資總額達到235億美元（約新台幣7705億元）。

巴菲特還在信中透露，預計其接班人、波克夏海瑟威副董事長阿貝爾（Greg Abel）將持有這些日本商社股票幾十年，並相信波克夏海瑟威將在未來找到其他方式與這5家商社進行富有成效的合作。

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