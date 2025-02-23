晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

「股神」巴菲特將對日本5大商社擴大投資

2025/02/23 09:48

「股神」巴菲特將加大對日本5大商社的投資。（美聯社）「股神」巴菲特將加大對日本5大商社的投資。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕「股神」巴菲特（Warren Buffett）週六（22日）透露，旗下投資公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）將加大對日本5大商社的投資。

《路透》報導，波克夏海瑟威週六發布年度致股東信函，巴菲特在信中表示，伊藤忠商事（Itochu）、丸紅（Marubeni）、三菱商事（Mitsubishi ）、三井物產（Mitsui）、住友商事（Sumitomo）等日本5大商社均已同意「適度放寬」波克夏海瑟威持股比例在10%以下的限制，並稱未來投資人可能看到波克夏海瑟威對日本５大商社的持股比例增加。

根據數據顯示，截至2024年底，波克夏海瑟威對日本５大商社的投資總額達到235億美元（約新台幣7705億元）。

巴菲特還在信中透露，預計其接班人、波克夏海瑟威副董事長阿貝爾（Greg Abel）將持有這些日本商社股票幾十年，並相信波克夏海瑟威將在未來找到其他方式與這5家商社進行富有成效的合作。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財