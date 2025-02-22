英國取消率最高航線是「它」 中國國航幾乎半數被砍

英媒揭示 2024 年從英國起飛的航班中，取消率最高航線是中國國際航空從蓋威克飛北京的航班。示意圖。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《每日電訊報》揭示 2024 年從英國起飛的航班中，取消及延誤最嚴重的機場、航空公司和航線，取消率最高的航空公司是英國航空，為2.27%；取消率最高航線則是中國國際航空從英國第二大機場-蓋威克飛北京的航班，取消率高達 44％。

報導統計，有定期航班從英國出發的各大航空公司中，廉航Jet2 的取消率最低，僅0.06%；英國航空的表現較差，每 44 個航班就會取消一次，取消率2.27%。

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取消率最低和最高航線部分，瑞安航空從斯坦斯特至巴塞隆納航線零取消；易捷航空從魯頓飛往日內瓦，也沒有出現航班取消的情況。在每年預定起飛航班超過 100 個的航線中，中國國際航空從蓋威克機場飛往北京的航班表現最差，139 個航班中有 62 個被取消，佔比 44％。

取消率最低和最高的機場部分，如果從伯恩茅斯出發，幾乎可以保證避免航班取消；亞伯丁機場去年共1萬2589個航班起飛，有573個（佔4.55%）被取消，是英國機場中記錄最差者。

至於延誤部分，報導稱，在航空業，如果飛機在 15 分鐘內起飛或降落，即被視為「準時」，從英國起飛的航班中，延誤最短和最長的航空公司分別是英國航空（平均延誤時間為 16 分 57 秒）。印度航空的延誤記錄最糟，每個航班的平均延誤時間為 47 分鐘。

2024 年平均延誤時間最短的航班，是從英國貝爾法斯特國際機場飛往奧地利薩爾斯堡的航班，平均延誤時間僅為預定起飛時間 20 秒；延誤最嚴重的航線為途易航空從曼徹斯特飛往克羅埃西亞杜布羅夫尼克，平均延誤 91 分鐘。

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