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信評遭降至垃圾級找馬斯克救援？傳日本擬邀特斯拉投資Nissan

2025/02/21 21:35

英媒指出，日本政商人士擬遊說特斯拉投資日產。（路透）英媒指出，日本政商人士擬遊說特斯拉投資日產。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本車廠日產（Nissan）上週與本田（Honda）宣布取消合併計畫，週五（21日）隨即遭到穆迪以獲利能力薄弱為由，將其信評降至垃圾級。傳出日本前首相菅義偉等日本政商人士擬遊說特斯拉投資日產。

日本車廠日產與本田合併破局後，日產曾透露將尋求新的合作夥伴。最新傳出日本政商人士有意邀請特斯拉投資日產。

《金融時報》21日報導，知情人士稱，這項提案是由曾擔任特斯拉董事的水野弘道率先提出，得到前首相菅義偉以及菅義偉前輔佐官和泉洋人的支持，幾位日產的董事已經知道這項提議。

知情人士透露，這群日本政商人士組成的團隊希望特斯拉成為日產的戰略投資人，他們認為特斯拉會很想收購日產在美國的工廠，藉此推升在美國國內製造車輛的數量，因應川普的關稅威脅。

日產在美國田納西州和密西西比州共擁有兩座組裝廠，一年的產能大約100萬輛，但2024年只生產52.5萬輛。受到消息面激勵，日產股價週五收盤大漲9.5%。

對於上述報導，日產及和泉洋人拒絕評論，水野弘道、菅義偉、特斯拉和馬斯克，未立即回應置評請求。

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