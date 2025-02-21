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逾3萬父母同時申請育嬰留停津貼 唯獨「這類身分」無法申請

2025/02/21 19:16

2022年 1 月 18 日就業保險法修法，放寬父母可同時請領育嬰留職停薪津貼。（資料照）2022年 1 月 18 日就業保險法修法，放寬父母可同時請領育嬰留職停薪津貼。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕為了減輕育兒家庭撫育及經濟的壓力，就業保險提供被保險人在育嬰留職停薪期間可領取「育嬰留職停薪津貼」，且自2022年起放寬父母同時可以申請，統計至去年底已有超過3萬名父母同時請領，仍有500多件申請案遭駁回，原因是這些人是董事長、董事、老闆等，屬於「公司法」定義的「負責人」。

根據勞保局統計，自2022年 1 月 18 日就業保險法修法放寬父母可同時請領育嬰留職停薪津貼後，至2024年底，已有3萬1290 位父母同時請領育嬰留職停薪津貼，較2021年放寬前大幅成長53%；其中，男性申請的比例，由2021年的20%成長至2024年的27%，顯見近年來男性已越來越願意共同分擔育兒責任。

為了讓有親自育兒需求的父母，在育嬰留職停薪期間可以安心照顧子女，「就業保險法」提供最長6個月「育嬰留職停薪津貼」，領取條件為「就業保險年資合計滿1年以上、子女滿3歲前」，辦理育嬰留職停薪，就可依據被保險人育嬰留職停薪當月起前6個月平均月投保薪資，領取6成津貼，自2021年7月起，再加發2成薪資補助，共發給8成的津貼及補助，以緩解新手父母育兒期間的經濟壓力。

勞動部勞工保險局指出，父母若同為被保險人，可依實際照顧需求，選擇輪流申請或同時請領，若同一名子女父母同時留職停薪照顧小孩，2人合計最多可領取12個月津貼及薪資補助。

以父母平均月投保薪資均為3萬8200元試算，每月 2 人各可領3萬560元，每月共可領6萬1120元，合計最多可領36萬 6720 元，給予育兒家庭雙倍的經濟支持。

必須注意的是，勞保局收到勞工申請育嬰留職停薪津貼後，會透過工商登記資料查核申請者身分，若申請者具有負責人身分將予以退回，統計去年即退回500餘件申請案。退回的原因，是依照公司法、商業登記法規定，包括董事長、董事、老闆等身分，均屬「負責人」，無法請領津貼。

父母可同時申請育嬰留職停薪津貼。（勞動部提供）父母可同時申請育嬰留職停薪津貼。（勞動部提供）

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