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「泰」慘了！米價大暴跌 每公斤只剩8元

2025/02/21 20:22

泰國米價走跌。（彭博）泰國米價走跌。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受到印度出口增加及越南價格下跌衝擊，波及泰國米價，每公噸跌至8650泰銖（約台幣8477元），較去年同期大跌30%，引爆農民怒火上街抗議，要求政府穩定米價。

綜合泰媒報導，自2024年9月以來，泰國多種米價持續下跌，截至今年 2 月 17 日，白米平均價格為每噸 8650 泰銖，較去年同期每噸 1萬2445 泰銖大跌 30%，米價狂跌引發中部地區農民上街抗議，迄今已持續兩週以上。

為了協助農民度過難關，泰國政府本週四（20日）宣布 18.9 億泰銖（約台幣18.5億）的紓困措施，包括延長淡季稻米銷售期限的貸款、協助支付倉儲費用以及承擔碾米廠儲存稻穀的成本。

不過，泰國大城塞納區的農民領袖Thitiwat Kleepmalai表示，「我們對政府的措施很不滿意，政府對農民一點誠意都沒有」。泰國農業協會週五（21日）也發表聲明，要求政府保證米價每噸維持在1萬至1.2萬泰銖（約台幣9800元至1.18萬），該協會主席 Pramote Charoensilp 要求政府審查米價下跌的措施。

一位來自大城的農民 Pui Saengnak 表示，農民承受巨大的痛苦，如果沒有進一步的措施，將和其他農民走上街頭，進行大規模抗議。

印度是全球最大的白米出口國，其恢復白米出口可能對泰國造成沉重打擊，泰國商務處預計，到 2025 年，泰國白米出口量將年減24%至 750 萬噸。

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