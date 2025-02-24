台股今日重點 美股重挫 台指期跌255點

美國股市週五遭到拋售，收盤時跌幅加劇，道瓊工業指數重挫748點、1.69%，那斯達克指數下挫2.20%。

（法新社）

1.由於美國新的經濟數據引發投資人對經濟放緩和通膨持續上升的擔憂，也擔心週末可能會迎來川普政府的另一輪頭條新聞，因此尋求更安全的資產，美國股市週五遭到拋售，收盤時跌幅加劇，道瓊工業指數重挫748點、1.69%，那斯達克指數下挫2.20%，標普500指數跌幅1.71%，費城半導體指數挫跌3.28%，台積電ADR下跌0.93%，失守200美元關卡，收在198.24美元。台指期夜盤下跌255點。

2.台股週五（21日）開盤漲38.67點，2萬3526.13點開出，在台積電、鴻海、聯發科3王再度發號司令向前行，加上華城、亞力等重電股續強，在電金傳齊攻下，指數一路走揚，終場上漲242.79點，收2萬3730.25點。

請繼續往下閱讀...

3.外資週五（21日）由賣轉買，買超176.85億元，不過，金寶集團卻淪為主要提款機，金寶與泰金寶-DR雙雙砍進前3大，其中又以金寶最慘，一口氣砍出7884張，雖然外資大賣，但在內資力挺下，股價不跌反漲，終場大漲2.09%，收26.85元，成交量放大到3.08萬張。

4.三商家購（2945）董事會通過每股配發現金股利1.5元。

5.市場傳出台積電和博通（Broadcom）可能收購英特爾的不同部門。外媒指出，這個分拆計畫有一個障礙被許多人忽視，考量英特爾和同業AMD具有廣泛的交叉授權協議，可能阻礙英特爾的分拆與出售。

6.高盛報告指出，目前市場對人形機器人產業極度樂觀，根據高盛的模型，2027年全球人形機器人出貨量預計為7.6萬台，遠低於市場普遍預期的50萬台的水平。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法