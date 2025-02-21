晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

智庫關切半導體用電、跨區供電 台電:區域電源須獲支持

2025/02/21 13:56

台電強調，已加速開發北部電力建設，協和更新可平衡區域供電。（資料照）台電強調，已加速開發北部電力建設，協和更新可平衡區域供電。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕有關國科會旗下智庫DSET近日發布報告，分析台灣半導體產業水電使用需求，並關注「北送電力」的挑戰。台電（21日）回應，政府已將半導體、AI新興技術等用電需求納入長期規劃。因目前電力高度仰賴區域間調度，台電已積極加速各地的電力建設，尤其是北部區域的電源開發，正推動協和更新計畫，有助於平衡區域供電，減少跨區送電的依賴。

台電指出，在長期電力供給規劃方面，不含再生能源新增量，目前規劃2024至2033年大型機組裝置容量淨增加1786萬瓩，大於預估用電需求成長，可確保供電穩定。

台電指出，台灣整體不缺電，但北部地區長期依賴中、南部地區的電力輸送，影響區域供電穩定性。長途輸送電力除將增加「能源耗損」，也將增加電網負荷及風險。

若每個區域自己都有充足的電源，可避免過度仰賴外援，並就近供應電力，提升電網韌性，因此電源開發須以「區域平衡」為原則，才能有效降低風險。台電於北中南地區皆加速推動興建燃氣機組，盼各界支持電力建設興建，共同提升電力供應的韌性和穩定性。

台電表示，隨著北東電網內機組陸續除役，需靠區域外其他電廠長途輸送電力，影響電網穩定。因此推動協和電廠「以氣換油」，就地新建自主電源也能維持供電的區域平衡。

台電說明，電力供應不只需要充足的電源，也需要相對應的電網建設。台電持續推動強化電網韌性建設計畫，穩健執行電網分散工程，逐步降低電網集中風險及穩定區域供電，並透過電網擴充更新、廣增儲能設備及推動變電所屋內化，提升設備穩定程度，達到穩健電網體質，提升電網整體韌性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財