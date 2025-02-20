永豐餘淨零解方多路並進 打造智慧微電網示範場域

永豐餘投控董事長葉惠青（前排右一）受邀參加南方淨零倡議行動論壇。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕永豐餘（1907）近年積極推進永續轉型與淨零議題，永豐餘投控董事長葉惠青在參加南方淨零倡議行動論壇時指出，永豐餘建置完成台灣首座汽電共生表後儲能系統示範場域後，近期完成另一座結合汽電共生、儲能系統、再生能源的智慧微電網示範場域，也為台灣首創。

葉惠青受邀參加淨零學院舉辦的「COP29到COP30：南方淨零倡議行動論壇X淨零解決方案展覽」。他指出，永豐餘為世界首家獲得BS 8001全循環國際認證的紙業，能源轉型與材料創新並重精進，朝氣候科技產業轉型，為實現淨零與企業永續找出解方。

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永豐餘旗下有林漿紙大廠華紙（1905）與工紙事業等，除持續降低化石燃料使用，提高木質素生質能發電效率及發電量、沼氣發電的廠區使用佔比，並以高生物質含量回收木質類材料製作資源循環燃料，取代燃煤用於鍋爐混燒，推動能源低碳化，並在內部導入智慧能源系統。

同時，永豐餘亦向外延伸服務，包含永餘智能與欣欣客運簽署「智慧充儲系統應用於虛擬電廠平台計畫」合作備忘錄，建置台灣第一個聚合電動載具充電樁結合儲能系統與台電交易平台服務的示範案例

永豐餘旗下旗下永餘智能、元信達資訊研發的碳管理平台，協助企業建立碳帳戶，以自動化設備追蹤監測廠區每日碳排及產線碳排放表現，協助揭露企業氣候資訊與減碳成效，作為ESG和金融服務的評估依據，提供全方位的淨零轉型解方顧問服務。

在材料創新方面，永豐餘表示，已研發出無PE塑膠淋膜可直接回收的「益利全紙回收系列」、可直接分解提升土壤肥力的「農地用紙」，以及由天然有機質製成的創新再生纖維「Ecocell」等醣材料產品。

永豐餘指出，同樣也著眼產業發展的長期佈局，投入紙製品碳排放企業標準的制定，參考歐盟造紙聯合會（CEPI）的計算方法論，推出台灣首部紙製品碳排放標準「永豐餘《紙製品碳排放企業標準》」，順利通過德國萊因TÜV查驗。

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