台中新光三越停業 833家櫃位廠商、近4000人受波及

台中新光三越氣爆停業影響全館近4000人工作。（記者蔡淑媛攝）

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台中新光三越停業 14家櫃位資遣28人

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中新光三越氣爆停業影響全館近4000人工作，台中市勞工局今天下午舉行勞工權益及服務說明會，有勞資100餘人參加，有櫃姊已經開始休假，由於要薪水主要是看業績，目前只能領低薪，無法到外地櫃位支援，只能考慮兼職。勞工局表示，目前已收到14家櫃位廠商，申請資遣通報共28人。

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台中市勞工局表示，目前收到9家廠商共19人是受氣爆導致暫時歇業，或沒有適合工作可供安置等原因而資遣。（記者蔡淑媛攝）

勞工局長林淑媛表示，新光三越有303名員工，櫃位廠商833家，2家外包廠商，因自僱員工目前均帶薪休假，勞動權益未受影響，另已收到新光三越14家櫃位廠商，申請資遣通報28人，其中4家廠商資遣8人是原本就因契約到期、結束營業資遣，以及1家廠商因員工考核不過、不適任，其餘9家共19人是受氣爆導致暫時歇業，或沒有適合工作可供安置等原因而資遣。

林淑媛指出，目前接到新光三越員工或廠商詢問電話，大多是要了解勞動權益保護的問題，勞工局也主動去電櫃位廠商共撥打785家，對方表示盡力安置工作，今天參加說明有109人參加，包括櫃位廠商27人，勞工82人，提供勞動權益、就業服務與訓練及「失業給付等3面向協助。

勞工局強調，櫃位廠商要調動員工到外地服務，工資與勞動權權益不能減損，且必須雙方協調同意，必要時提供交通、住宿補助，另外停工休假，工資要照給，有些公司用特休假等假別，必須勞資雙方同意。

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