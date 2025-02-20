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台中新光三越停業 14家櫃位資遣28人

2025/02/20 13:12

中市府勞工局已收到新光三越14家櫃位廠商，申請資遣通報28人。（記者蔡淑媛攝）中市府勞工局已收到新光三越14家櫃位廠商，申請資遣通報28人。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中新光三越氣爆案停業，台中市府官網設置專區提供服務，勞工局表示，已收到新光三越14家櫃位廠商，申請資遣通報28人，市府受理後，轉由就服處後續連繫，協助申請失業給付和轉職或職訓等。

勞工局表示，經過資料整理，新光三越有303名員工，櫃位廠商數833家，2家外包廠商，已收到新光三越14家櫃位廠商，申請資遣通報28人，市府受理後，轉由就服處後續連繫，協助申請失業給付和轉職或職訓等，就服處會提供一對一，個別化服務，希望盡速協助勞工穩定生活。

勞工局表示，為協助新光三越爆炸案件受影響的勞工，市政府整合中央與地方資源，除在官網設置「新光三越爆炸事件勞動權益專區（https://gov.tw/q6P）」，也訂2月20日及2月21日，辦理2場次「新光三越爆炸事件受影響勞工勞動權益及相關服務資源說明會」，提供「勞動權益」、「就業服務與訓練」及「失業給付」三面向協助。

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