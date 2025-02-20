中國「限韓令」解禁曙光浮現 韓娛樂、文化類股大漲

YG Entertainment股價創52週新高，部分歸因於Blackpink 2025年世界巡演的公布。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕隨著中韓文化交流持續升溫，市場對中國可能放寬長達八年的「限韓令」再度燃起期待，帶動相關類股股價走揚。本次交流契機來自中國亞太合作中心計劃最快於下月派遣文化使節團訪問韓國，為即將登場的亞太經濟合作會議（APEC）預作鋪陳。

綜合韓媒報導，據悉，這批文化使節團將由負責文化事務的官員及業界人士組成，雖然具體規模與行程尚未確定，但目標在於擴大民間文化交流，優先推動雙方合作。這項舉措也被視為為下半年在韓國慶州舉行的APEC峰會營造良好氛圍，特別是中國國家主席習近平可能出席的場合。

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在政府層面，韓方持續推動解除限韓令的進程。近期訪中的韓國國會議長禹元植與習近平會晤時，便明確提出此議題。習近平回應指出，文化交流是兩國關係的重要組成部分，並強調應避免相關問題影響雙邊合作。

儘管韓國影視內容目前仍無法在中國主流平台直接播出，但雙方在內容產業的合作已現突破。例如，韓國綜藝節目《戀愛兄妹》的中國版已於騰訊上線，而HYBE旗下藝人TXT的VR演唱會亦在深圳、上海電影院成功舉行，儘管票價超過200元人民幣，仍吸引大量觀眾。AmazeVR代表李承俊表示，公司與中國本地合作夥伴協作，在符合法規的前提下發行內容，並計劃將VR演唱會拓展至更多主要城市。

受此消息激勵，韓國娛樂、化妝品與旅遊等相關產業股價20日普遍上揚，YG Entertainment股價更創52週新高，部分歸因於Blackpink 2025年世界巡演的公布。此外，SM Entertainment、JYP Entertainment、HYBE、FNC Entertainment等娛樂公司股價皆呈上升趨勢，影視製作公司如A Story、Studio Dragon，以及韓國美妝龍頭LG生活健康、愛茉莉太平洋股價亦隨之攀升。

然而，市場對「限韓令」是否真正全面解除仍持審慎態度。中國政府一貫否認「限韓令」的存在，因此亦無「解除」一說。據悉，北京當局基於敏感性考量，傾向採取逐步開放而非一次性全面放寬的策略。

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