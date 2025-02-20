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比爾蓋茲警告：年輕世代必須非常害怕這「四大問題」

2025/02/20 12:33

微軟創辦人比爾蓋茲近期受訪時，就全球未來發展提出警示，指出當今年輕世代面臨的挑戰已遠超過往。（美聯社）微軟創辦人比爾蓋茲近期受訪時，就全球未來發展提出警示，指出當今年輕世代面臨的挑戰已遠超過往。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕微軟創辦人比爾蓋茲近期受訪時，就全球未來發展提出警示，指出當今年輕世代面臨的挑戰已遠超過往。蓋茲表示，雖然他年輕時最擔心的是核戰威脅，但現今的年輕人必須同時應對多重嚴峻考驗，包括生物恐怖主義、氣候變遷、人工智慧發展失控，以及社會分化等問題。

《財星》（fortune）報導，比爾蓋茲指出，氣候變遷、生物恐攻或疫情風險，以及人工智慧的發展與控制若未能妥善規範，這些問題都將對未來構成嚴峻挑戰。他強調：「這四大威脅，是年輕世代不得不嚴正以待的重大危機。」比爾蓋茲特別強調，這些新興威脅的複雜性和潛在影響不容忽視。他承認，為了促使社會正視這些挑戰並採取行動，有時可能需要強調問題的嚴重性和可能帶來的影響。

儘管提出諸多警告，比爾蓋茲仍對人類的整體發展前景保持樂觀態度。他預期未來人類的壽命將會延長，教育水平和識字率也將持續提升。在醫療進展方面，比爾蓋茲展望未來在阿茲海默症和肥胖症的治療上將取得重大突破，同時也很可能找到治療愛滋病的方法。此外，他相信人類有望徹底根除小兒麻痺症、麻疹和瘧疾等疾病。

然而，比爾蓋茲對美國政府近期凍結對外援助資金的決定表達深切憂慮。他特別提到PEPFAR計畫的重要性，該計畫迄今已投入1100億美元用於愛滋病毒和愛滋病的預防與治療，成功挽救超過2000萬人的生命。蓋茲對這項凍結決定表達強烈不滿，強調這類援助工作不僅具有人道意義，更符合所有納稅人的長遠利益。

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