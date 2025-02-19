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和泰集團小金雞車美仕擴大海外佈局 今年營收再拚新高

2025/02/19 18:44

和泰汽車轉投資的汽車用品專業公司車美仕擴大國際版圖，印度、北美市場開始出貨，今年合併營收可望再挑戰新高。（和泰提供）和泰汽車轉投資的汽車用品專業公司車美仕擴大國際版圖，印度、北美市場開始出貨，今年合併營收可望再挑戰新高。（和泰提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕和泰（2207）汽車轉投資的汽車用品專業公司車美仕擴大國際版圖，印度、北美市場開始出貨，今年合併營收可望再挑戰新高。

車美仕是台灣唯一獲得豐田汽車授權的正廠汽車用品公司，去年合併營收達141億元，年成長約7%；前三季獲利達11.2億元，年增14%，全年獲利有望寫下公司成立以來的歷史新高。

車美仕在穩固台灣市場的同時，去年積極拓展海外市場，中東、東南亞等海外據點，去年海外市場的營收超過40億，較前一年度成長10%。

產品創新方面，除了提供台灣及海外車主多樣化的商品，亦專注於強化研發實力、提升產品力，導入JBL車用音響揚聲器及擴大售後多品牌經營。而智慧移動服務的浪潮中，車美仕4G聯網主機註冊會員已突破32萬，為全台最具規模之車聯網平台，站穩市場領導地位。

今年車美仕元月合併營收破11億元，為全年業績打下好的開始，車美仕總經理劉傳宏表示，今年要開發更多高附加價值產品，強化售後服務市場的滲透率，並建立多元化商業模式。

同時海外市場也在印度、北美市場開始出貨後，可望較去年有更大成長，並進一步擴大國際版圖，期望全年合併營收挑戰新高的目標。

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