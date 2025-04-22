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不是日圓 ! 避險貨幣王曝光 分析師曝35年僅「2國貨幣」長期升值

2025/04/22 15:45

專家認為，現今市場慌亂，瑞士法郎和新幣可望成為市場避險的錨點。（路透）專家認為，現今市場慌亂，瑞士法郎和新幣可望成為市場避險的錨點。（路透）  

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕自1990年以來，在全球一籃子主要貨幣對美元長期貶值的背景下，只有瑞士法郎（CHF）與新加坡幣（SGD）長期升值，分別為84%及44%。隨著2025年美元走弱趨勢浮現，分析師預計，瑞士法郎和新幣有望進一步受到全球資金青睞，成為「避險與穩定回報的安全港」。

數據顯示，從1990年至去年，瑞士法郎與新加坡幣對美元（USD）均呈現升值趨勢，日圓（JPY）則是貶值，其他主要貨幣兌美元也呈現貶值，其中歐元貶值15%、英鎊貶值25%、澳幣貶值約30%。

分析師指出，1990年代，​1瑞士法郎兌換0.672美元，今日兌1.2376美元，升值幅度約達84%。與此同時，1新幣兌換 0.532美元，今日兌0.766美元，升值幅度約44%

分析師指出，瑞士法郎擁有世界頂級的金融穩定、低債務水準與長期經常帳順差，瑞士央行雖曾干預貨幣，但仍難阻止資金不斷湧入。新幣由貨幣管理局（MAS）實施名目有效匯率籃子制度（NEER），加上新加坡維持穩健的財政紀律與亞洲金融樞紐地位，使其成為亞洲資金避風港。

至於日圓，在1990年時​158.47日圓兌換1美元，今日是140.84兌換0.0071美元，升值幅度約12.5%。值得注意的是，截至2024年底，日圓兌美元匯率是153.8，波動幅度之大，常讓人摸不著頭緒。

專家指出，自1990年代以來，日圓兌美元整體呈現的是一個先升值、後貶值的趨勢，主要是結構性問題。近期因市場恐慌，推動避險資金湧入日圓，短期內對美元將呈現升值，但長期趨勢仍得觀察該國的低利率政策和經濟增長，相較瑞士法郎和新幣，其吸引力可能相對較弱。

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