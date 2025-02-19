香港銀行狂借隔夜現金 5年來最大規模

香港銀行週二（18日）向香港金融管理局借入五年多來最大規模的隔夜現金。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕香港股市上漲帶動資金需求飆升，導致香港銀行週二（18日）向香港金融管理局借入五年多來最大規模的隔夜現金。

香港金融管理局透過所謂的貼現窗口貸出55億港元（台幣231億元），為2019年12月以來的最高水準。紐約銀行策略師黃孔聰表示：我們認為，香港流動性收緊是由對香港股票的需求推動的。由於香港股市的動能持續，流動性「短期內可能仍將保持緊張」。

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在人們對DeepSeek的人工智慧能力抱持樂觀態度的推動下，過去一個月在香港和上海交易的中國股票的基準表現均優於全球同行。

市場押注在中國國家主席習近平與知名企業家會晤後，中國可能採取更有利於商業的立場，也刺激股市上漲。

當中國和海外投資者購買香港股票時，他們需要將外匯儲備兌換成香港美元。這種需求促使本地銀行在貨幣市場上為客戶尋求更多現金，導致融資成本飆升。

港股三大指數週三（19日）早盤低開再走高、午後維持震盪行情，連續強勢上升格局暫歇。截止收盤，恆指、國指分別下跌0.14%及0.15%，恆生科技指數升0.59%。

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