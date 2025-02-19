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永鑫能源持續拓展再生能源 多項漁電共生案場正式商轉

2025/02/19 15:36

永鑫能源持續拓展再生能源版圖，多項漁電共生案場正式商轉。（業者提供）永鑫能源持續拓展再生能源版圖，多項漁電共生案場正式商轉。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕多項漁電共生案場正式商轉！永鑫能源表示，包含位於嘉義、高雄的漁電共生案場、光儲案場及屋頂型案場併網量已高達33ＭＷ，預估2025年永鑫案場動工和併網量上看約145MW，案件開發目標也達145MW以上。

永鑫能源指出，去年對台灣太陽能產業而言又是艱難的一年，取得案場申設變得愈發困難，特別是在地方政府層級，太陽能產業同時面臨新的法規，使得開發案場的挑戰日益加劇，若無法進一步提升審批流程的透明度與效率，台灣幾乎可以確定將難以達成太陽能發電目標，最終甚至可能無法實現2050年碳中和的目標。

永鑫能源也說期待中央和地方政府可以盡速進行溝通，讓台灣可以持續與國際能源發展接軌。2025年永鑫案場動工和併網量上看約145MW，案件開發目標也達145MW以上。永鑫會持續與政府和各界對話，推進更多綠能計畫。

繼2023年與台灣知名企業完成售電合約後，2024年更順利取得售電業執照，正式開啟綠電銷售服務，目標確保再生能源需求者能夠獲得穩定的綠能來源，並支持再生能源長期發展。

除光電領域取得好成績外，永鑫能源也積極拓展充電樁業務，投資的充電樁服務商源點科技 （EVOASIS） 目前已是台灣充電樁界的龍頭，高達90%之電動車車主為EVOASIS會員。

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