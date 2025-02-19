焦點股》神基：強固型市場看好 攻上近10月高點

神基控股（3005）受惠於北美利基型市場開發有成，旗下強固型電腦於工業、國防產業鏈的業務動能持續增溫。（神基提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕神基控股（3005）受惠於北美利基型市場開發有成，旗下強固型電腦於工業、國防產業鏈的業務動能持續增溫，帶動全年總營業額可望再創歷年新高，在市場資金力挺之下，神基今日盤中股價優於大盤表現，一度飆上127元，創下近10個月高點，截至中午12時32分暫報126元，漲幅5%，成交量6926張。

神基2025年持續強化供應鏈夥伴合作關係，攜手總部位於美國西雅圖的RAM Mounts，結合對方的安裝解決方案滿足客戶的特定需求，並進一步增加歐洲、中東和非洲地區（EMEA）成熟市場的產品滲透率，聚焦運輸物流、公共安全、政府標案等商機。

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此外，神基攜手捷克MAHLE 在售後服務市場展開合作，以搭載安卓作業系統的強固型硬體設備為基礎，共同開發全新汽車維修診斷工具，管理層也為了因應AI技術將繼續在2025年發酵，搭載神經處理器（NPU）的新品將繼續成為未來的重點產品，為營收增添柴火。

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