晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》神基：強固型市場看好 攻上近10月高點

2025/02/19 12:47

神基控股（3005）受惠於北美利基型市場開發有成，旗下強固型電腦於工業、國防產業鏈的業務動能持續增溫。（神基提供）神基控股（3005）受惠於北美利基型市場開發有成，旗下強固型電腦於工業、國防產業鏈的業務動能持續增溫。（神基提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕神基控股（3005）受惠於北美利基型市場開發有成，旗下強固型電腦於工業、國防產業鏈的業務動能持續增溫，帶動全年總營業額可望再創歷年新高，在市場資金力挺之下，神基今日盤中股價優於大盤表現，一度飆上127元，創下近10個月高點，截至中午12時32分暫報126元，漲幅5%，成交量6926張。

神基2025年持續強化供應鏈夥伴合作關係，攜手總部位於美國西雅圖的RAM Mounts，結合對方的安裝解決方案滿足客戶的特定需求，並進一步增加歐洲、中東和非洲地區（EMEA）成熟市場的產品滲透率，聚焦運輸物流、公共安全、政府標案等商機。

此外，神基攜手捷克MAHLE 在售後服務市場展開合作，以搭載安卓作業系統的強固型硬體設備為基礎，共同開發全新汽車維修診斷工具，管理層也為了因應AI技術將繼續在2025年發酵，搭載神經處理器（NPU）的新品將繼續成為未來的重點產品，為營收增添柴火。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財