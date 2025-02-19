美管制大破口？新加坡佔輝達總銷售22％ 實際交付低於1％

華府正調查是否中國人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）透過新加坡取得禁售的輝達晶片。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕新加坡貿工部第二部長陳詩龍18日向國會議員表示，去年8月至10月，新加坡佔輝達總銷售22%，是繼美國之後全球第2大輝達產品買家，但實際交付新加坡的晶片不到1%。目前華府正調查是否中國人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）透過新加坡取得禁售的輝達晶片。

彭博報導，陳詩龍18日指出，截至2024年10月為止的3個月期間，「實際交付至新加坡的輝達產品占其總營收不到1%」。他補充，輝達將該期間銷售的22%歸功於新加坡，亦即新加坡是輝達客戶支付帳單的國家。

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他說，「將採購的產品與服務的帳單集中於其樞紐中心，是全球實體常見做法，這與產品要運送到那兒是分開的」。這意味總部設在新加坡的公司可能向輝達下單採購晶片，並將帳單地址標示新加坡，但將產品運送至另一國家。

陳詩龍說，這樣的商業策略並不新鮮，許多跨境營運的跨國公司採行此舉，因為有時以總部作為付帳地址，並將品項直接運送至需要的地方更符合成本效益。

美國川普政府正在調查DeepSeek是否透過新加坡的第三方購得輝達的先進晶片，以迴避華府對AI晶片的銷售管制。

輝達已表示，不認為DeepSeek違反出口管制，而新加坡政府強調，其海關與執法部門將持續與美國相關單位密切合作。

新加坡與中國關係緊密，特別在商業方面。許多中國企業在新加坡設立重要據點，比如中國科技巨擘字節跳動旗下的TikTok將總部設在新加坡，而其執行長也是新加坡籍。

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