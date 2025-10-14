中國恐將稀土武器化 美前商務部長警告美中對峙若走到「這一步」將衝擊台灣

美前貿易部長警告，美國若試圖以晶片禁令反擊中國稀土管制，恐波及台灣。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美中貿易戰近期仍僵持不下，美國前商務部長（Wilbur Ross）警告，北京已經學會如何利用稀土作為對美國的籌碼，並可能正準備進一步將供應鏈武器化，若是美方試圖以晶片禁令進一步反擊，恐波及台灣，並可能給全球市場帶來「災難性的後果」。

曾在川普首個總統任期擔任商務部長的羅斯接受《財星》專訪時表示，稀土對於中國來說是一個「非常有用的武器」，他們放棄了一點點的收入，卻獲得相當不錯的回報。中國主導全球約90％稀土產能、精煉和加工系統，這17種礦產是製造電動車、磁鐵、風力發電機、高階半導體、F-35戰鬥機和飛彈的重要原料。

請繼續往下閱讀...

羅斯表示，美國供應鏈在過去這些年變得愈來愈脆弱，但一直到中國推出新的出口許可要求後，這一問題才變得明顯。中方強制執行登記程序，這只是掩蓋當局控制的一種手段，沒人知道他們會將審查流程拖延多久。

羅斯指出，這相當於中國現在可以對美國製造商的供應進行配給，而且這麼做並不算違反貿易協定。這是一種非常有效的武器，攻擊著美國的高科技產品和國防需求。

羅斯警告，除非貿易緊張局勢緩和，否則供應緊張問題將在6到12個月內開始衝擊美國工業。羅斯補充，貿易戰爆發初期，有幾家汽車製造商囤積了稀土，但沒有人知道美企多準備了多少的稀土量，如果這種僵局持續下去，一些工廠可能會停產。

美國汽車大廠福特（Ford）已公開警告，如果稀土供應鏈進一步收緊，旗下可能有至少一家工廠將被迫停產。羅斯提到，汽車產業只是一小部份，可能會出現更大範圍的斷供，稀土應用於戰鬥機、火箭等各種領域，基本上任何需要先進半導體的東西都需要稀土。

被問到美中是否有望達成貿易解決方案時，羅斯則持懷疑態度。羅斯指出，從川普、拜登政府多年來的談判來看，實際上並沒有取得太多成果，因此無法判斷「中國是否真的想要達成貿易協議」，北京可能認為「沒有必要進行談判」。

羅斯表示，中國國家主席習近平可以繼續稱美國正在對中國進行「邪惡的事」，將自己描述成美國侵略的目標對於中國有利。到目前為止，中國遭受的痛苦還不足以讓他們覺得有必要認真談判。

下一步局勢恐變得更加動盪，華府議員已提出收緊對中先進AI晶片出口的想法，但羅斯警告，這可能使事態升級。羅斯指出，實施禁運是一件相當困難的事情，這可能被解讀為「戰爭行為」，如果美方這麼做，「中國可能會封鎖台灣」，此舉將在一夕之間癱瘓全球科技市場。

晶圓代工龍頭台積電（2330）生產全球90％以上的最先進晶片，包括用於美國國防系統和尖端人工智慧的晶片。羅斯表示，如果出現這樣的情況「將是災難性的結果」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法