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日月光內線交易改判有罪 營運長吳田玉等4人上訴

2025/02/18 21:04

半導體大廠日月光營運長吳田玉等4人，涉嫌內線交易案，不服高雄高分院改判有罪，上訴最高法院討公道。（記者鮑建信攝）半導體大廠日月光營運長吳田玉等4人，涉嫌內線交易案，不服高雄高分院改判有罪，上訴最高法院討公道。（記者鮑建信攝）

〔記者鮑建信／高雄報導〕知名半導體大廠日月光併購矽品公司期間，營運長吳田玉等4人，被控內線交易，案經高等法院高雄分院更1審大逆轉，依違反證交法改判有罪後，吳等人均不服，已提起上訴。

高雄地檢署指出，被告吳田玉是日月光公司營運長兼發言人，並為公司核心決策人員，張文慧則為其友人﹔另吳秋燕則為吳田玉秘書，負責經手他簽辦所有文件，同時記錄及安排國內、國外會議行程，她的配偶為林威。

2015、6年間，日月光公開收購股票上市交易矽品精密公司，並在併購期間，吳田玉等4人均知悉公司有重大影響其股票價格的消息時，在該消息明確後，未公開前或公開後18小時內，自行或以他人名義，分別購入2家公司股票，涉嫌違反證券交易法。

地院調查後，認定吳田玉等4人罪證不足，檢方不服上訴，要求改判有罪，但高雄高分院發現上訴逾期，判決駁回，高雄高分檢認為未逾期上訴，最高法院認為確有疑點未釐清，撤銷發回重審。

高雄高分院更1審，改判吳有期徒刑1年10月，其餘張女等3人分處2年至3年半不等徒刑，其中僅林威獲緩刑，但吳等4人均否認犯行，不服上訴，要求還她們清白，案由最高法院審理中。

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