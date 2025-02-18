2024台灣跨境電商出口額73億美元 專家建議強化「台灣精品」定位

台北市進出口商業同業公會（IEAT）舉辦跨境電商小組研討活動。（IEAT提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕美國總統川普日前稱將取消跨境包裹「小額豁免」，各界推測是劍指Temu和Shein等中國電商，儘管該措施很快又翻轉，不過台商也擔心未來衝擊台灣跨境電商賣家。專家認為，這將變相成為台灣新機會，台商應主打「台灣精品」定位、採用海外倉、開發多元市場應對。

近年台灣跨境電商持續蓬勃，台北市進出口商業同業公會秘書長黃文榮今日指出，根據亞馬遜資料，去年台灣B2C電商出口額達73億美金，與全年鋼鐵製品出口規模的74億美元相近，甚至超過對德整體出口額68億美元；黃建議，未來台灣賣家需轉向「正規貿易」，不要再用小額郵包，才更有競爭力。

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但跨境電商賣家擔憂，因中國製造成本低廉，台灣許多跨境賣家的產品都在中國製造、出貨，且預期川普未來必將實施此改革，若小額豁免取消、必然也會衝擊台灣賣家。

電商專家元智大學管理學院教授朱訓麒今日表示，美國取消「小額豁免」機制將直接影響跨境運輸成本，業者需重新審視供應鏈布局，並結構性調整選品、訂價。不過，「台灣製造」的品牌信任度高，是我國一大優勢，台商首要應強化產品價值與獨特定位，避開低價競爭。

美國、歐盟等國可能推出關稅阻擋中國電商，朱訓麒也建議，台商也應在美國建立海外倉儲，提高配送效率並降低物流成本；同時開發除美國市場外的新藍海，如歐洲、中東、東南亞市場，以分散川普政策波動風險。

協助台灣賣家跨境的亞馬遜全球開店今也指出，根據統計，台灣賣家出貨地點以中國佔比約50%最高、台灣則佔比40%，其餘則是東南亞，中國出貨將最受政策改變風險，需要應對物流、關稅增加的壓力，不過中國出貨中又以海運佔90%，因是正規通關，小額豁免變更影響也有現。

此外，亞馬遜全球開店認為，若美國對中國商品加稅、台灣商品的價格競爭力也會提升，更有利於拓展市場，建議台商進行供應鏈多元佈局，以避開中國製造的貿易風險，如評估中國、柬埔寨等成本同樣較低的東南亞生產地，並盡量合規、減少關稅風險，亞馬遜的服務也可協助賣家合規、降低物流風險等。

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