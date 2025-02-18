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投信撒錢搶船票！這2檔敲進5719張最狂

2025/02/18 15:39

投信大搶船票！裕民與長榮共敲進5719張最狂（業者提供）投信大搶船票！裕民與長榮共敲進5719張最狂（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投信週二（18日）由買轉賣，賣超20.42億元，不過，卻砸銀彈大買船票，光裕民與長榮就敲進5719張，居買超前2大。

不過，裕民在法人連日買超下，昨股價大漲逾7%，突破70元關卡，收70.5元，週二在投信力挺下，股價跳空開高，來到71.2元，不過，在短線漲多下，投資人逢高賣出，股價一路走跌，一度失守70元，觸及68.8元，終場力守70元大關，收跌0.71%，成交量縮小到2.43萬張。

而長榮在三大法人昨同步買超，今投信再加碼2220張下，股價持續墊高，終場上漲0.93%，收218元，成交量放大到逾萬張。

投信週二買超前10大個股，依序為裕民（2606）3499張、長榮（2603）2220張、台泥（1101）1336張、景碩（3189）1219張、上海商銀（5876）1108張、勤誠（8210）1102張、台新金（2887）935張、華南金（2880）808張、南亞科（2408）704張、華新（1605）668張。

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