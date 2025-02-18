川普關稅效應！宏碁考慮在美生產、受影響產品擬漲10％

宏碁因應川普關稅戰，擬把受影響的產品漲價10%，並考慮在美國生產。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普關稅政策的影響，似乎正逐步顯現。宏碁（Acer，2353）董事長陳俊聖日前接受英國媒體採訪時透露，將對受關稅影響，也就是在中國生產並銷往美國的筆記型電腦產品，調漲10%售價，可能會從3月起生效，陳俊聖也透露，正評估中國以外的不同供應鏈，在美國製造也可能是選項之一。

英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）週日（16日）的報導中，引述了陳俊聖說法，他並透露在上週做出了漲價決定，但由於2月前離開中國的產品，並不會被課徵關稅，因此實際漲價可能要數週後才會生效。他更預計，一些公司可能會利用關稅當作藉口，將價格調漲超過10%。

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陳俊聖指出，宏碁必須調整終端用戶的價格來反映關稅成本，「我們認為，10%可能將是預設的漲價幅度，這是因為進口關稅造成的，這非常直接明瞭。」

報導指出，目前美國進口的筆記型電腦產品，將近80%都在中國製造，而川普在2月對中國徵收了10%額外關稅。至於宏碁是美國第5大電腦品牌，僅次於惠普（HP）、戴爾（Dell）、聯想（Lenovo）和蘋果（Apple）。

宏碁大多數筆電產品是由在中國的代工廠所組裝，而目前宏碁最貴的筆電產品售價可達3700美元（約新台幣12.2萬元）。陳俊聖透露，在川普第一個任期徵收25%關稅後，宏碁就將桌上型電腦的組裝轉移到中國以外的地區，現在宏碁正在尋找中國以外的供應鏈，而在美國生產也是選項之一。

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